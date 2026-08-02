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Likvidiran Jovan Mrvaljević, pripadnik škaljarskog klana

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 16:40

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Ликвидиран Јован Мрваљевић, припадник шкаљарског клана
Foto: RTCG

Nikšićanin Jovan Mrvaljević, koji je važio za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, ubijen je sinoć u mjestu Kapino polje u blizini Nikšića.

Prema informacijama crnogorskih medija, policija intenzivno traga za počiniocima.

Iz Uprave policije Crne Gore zvanično je potvrđeno da je do pucnjave došlo u 20 sati te da je ubijen muškarac koji je evidentiran kao član organizovane kriminalne grupe.

Ubijeni Mrvaljević dobro je poznat istražnim organima u regionu. Početkom 2021. godine dovodio se u vezu sa grupom koja je, prema sumnjama istražitelja, planirala likvidaciju beogradskih kriminalaca Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Tivtu.

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Osim po vezama sa škaljarskim klanom, Mrvaljević je dospio u fokus javnosti zbog sudskog procesa u kojem je tvrdio da je bio žrtva stravične policijske torture.

U svojim iskazima tvrdio je da su mu policajci tokom vožnje u službenom džipu stavljali kesu na glavu, gušili ga, brutalno udarali po cijelom tijelu i prijetili silovanjem.

Na osnovu tih tvrdnji i brojnih dokaza proizašlih iz dešifriranja Sky aplikacije protiv suspendovanih policajaca podignuta je optužnica.

Ipak, početkom jula ove godine, policajci su nepravosnažno oslobođeni optužbi pred Osnovnim sudom u Podgorici.

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Tagovi :

Jovan Mrvaljević

Crna Gora

Ubistvo

Škaljarski klan

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