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Preminuo je glumac Vinsent Pastore, u seriji Sopranovi izdao je Tonija Soprana

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ATV redakcija
02.08.2026 17:10

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Преминуо је глумац Винсент Пасторе, у серији Сопранови издао је Тонија Сопрана
Foto: Youtube/Printscreen

Američki glumac Vinsent Pastore, poznat po ulozi Salvatorea „Big Pusija“ Bonpensijera u kultnoj seriji „Porodica Soprano“, preminuo je u 80. godini.

Pastore je pronađen u svom domu u Bronksu, u Njujorku. Kako je objavio Si-Bi-Es njuz (CBS News), američki partner Bi-Bi-Sija, nema naznaka da je njegova smrt posljedica krivičnog djela.

U seriji „Porodica Soprano“ igrao je najboljeg prijatelja Tonija Soprana, koji je kasnije postao doušnik Federalnog istražnog biroa (FBI).

Smrt njegovog lika u drugoj sezoni ostala je upamćena kao jedna od najupečatljivijih priča u seriji.

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Pastoreov menadžer Robert Aterman izjavio je za Si-Bi-Es njuz da će ga svijet uvijek pamtiti po nezaboravnom nadimku „Big Pusi“, ali da je za one koji su ga poznavali bio mnogo više od toga.

„Volio je glumu. Bio je strastveno posvećen svom poslu, a prema mladim glumcima uvijek se odnosio ohrabrujuće, s poštovanjem i velikodušnošću. Koristio je svaku priliku da ih usmjeri i podrži“, naveo je Aterman.

On je dodao da je ovaj gubitak za njega duboko ličan.

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„Više od tri decenije imao sam čast da pratim ne samo njegovu izuzetnu karijeru već i da upoznam nevjerovatnog čovjeka kakav je bio. Nedostajaće mi njegovo prijateljstvo, odanost, smisao za humor i duševna toplina“, rekao je Aterman.

Od ratne mornarice do filmskog seta

Pastore je rođen 1946. godine u Bronksu. Služio je u Ratnoj mornarici Sjedinjenih Američkih Država tokom Vijetnamskog rata, prije nego što je započeo glumačku karijeru.

Među njegovim ranijim ulogama bila su pojavljivanja u filmovima „Dobri momci“ i „Karlitov put“.

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Kasnije je glumio u serijama „Zakon i red“, „Opšta bolnica“ i „Havaji 5-0“, ali mu je upravo uloga u „Porodici Soprano“ donijela široku popularnost.

Pojavljivao se u svih šest sezona serije, iako je njegov lik ubijen u drugoj sezoni.

Pastore i ostali glumci iz „Porodice Soprano“ dobili su 2000. godine nagradu Udruženja filmskih glumaca za najbolju glumačku postavu u dramskoj seriji.

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