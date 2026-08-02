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Tegobe koje se javljaju tokom toplotnog talasa: Evo kako pravilno reagovati

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 17:59

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Врућина, топлотни талас
Foto: ATV / Branko Jović

Usljed toplotnog talasa može doći do različitih zdravstvenih tegoba, a iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" naveli su kako da se reaguje ukoliko do nekog od problema tokom toplotnog talasa dođe.

Usljed toplotnog talasa u Srbiji izdato je i upozorenje da dug period sa visokim temperaturama može da ugrozi zdravlje i zato se nikako ne preporučuje boravak napolju od 10 do 17 časova, kao i pridržavanje preporuka nadležnih.

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Iz Batuta navode da je pravovremeno prepoznavanje zdravstvenih tegoba i simptoma izazvanih visokim temperaturama ključno je za adekvatnu reakciju i sprečavanje ozbiljnijih posljedica.

Moguće zdravstvene tegobe i stanja usljed toplotnog talasa

Toplotni osip nastaje zbog neisparavanja znoja i vlažne kože i rješava se češćim presvlačenjem u suvu odjeću, dok toplotni edem predstavlja oticanje ruku i nogu kod neaklimatizovanih osoba koje prolazi boravkom u rashlađenoj ili klimatizovanoj prostoriji, podizanjem nogu iznad nivoa srca i stavljanjem hladnih obloga.

Toplotna sinkopa je kratkotrajni gubitak svijesti usljed dehidracije koji zahtijeva vodoravan položaj, podizanje nogu, rashlađivanje i uzimanje vode ili napitaka sa elektrolitima u malim gutljajima ali tek kada se osoba osvijesti, a toplotni grčevi se manifestuju bolnim grčevima mišića i zahtijevaju da odmah prekinite aktivnost, sklonite se u hlad, uzimate napitke sa elektrolitima i mirujete (uz ljekarsku pomoć ako traju duže od sat vremena).

Toplotna iscrpljenost se prepoznaje po obilnom znojenju, nesvjestici, glavobolji, mučnini i grčevima u mišićima.

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Toplotni udar je najteže stanje opasno po život, sa suvom, crvenom i vrelom kožom jer prestaje znojenje a javljaju se i teški neurološki simptomi poput konfuzije, dezorijentacije, bunila, grčeva cijelog tijela ili potpunog gubitka svijesti. Kod sumnje na toplotni udar odmah pozovite Hitnu pomoć (194), a dok ljekari ne stignu, osobu hitno premjestite u hlad, skinite joj suvišnu odjeću i započnite agresivno hlađenje prskanjem vodom, polivanjem, stavljanjem leda ili hladnih obloga na vrat, pazuhe i prepone, dok unošenje tečnosti na usta nije dozvoljeno ako je osoba dezorijentisana ili bez svijesti.

Svaka promjena opšteg stanja u uslovima ekstremnih vrućina zahtjeva ozbiljnost i hitnu reakciju. Ukoliko primjetite simptome poput upornih grčeva, jakog iscrpljenja ili znakove toplotnog udara, nemojte odlagati traženje stručne medicinske pomoći, jer brza intervencija spašava život.

(B92)

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Tagovi :

vrućina

toplotni talas

toplotni udar

zdravlje

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