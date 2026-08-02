Tegobe koje se javljaju tokom toplotnog talasa: Evo kako pravilno reagovati

Autor:ATV redakcija
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Usljed toplotnog talasa može doći do različitih zdravstvenih tegoba, a iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" naveli su kako da se reaguje ukoliko do nekog od problema tokom toplotnog talasa dođe.
Usljed toplotnog talasa u Srbiji izdato je i upozorenje da dug period sa visokim temperaturama može da ugrozi zdravlje i zato se nikako ne preporučuje boravak napolju od 10 do 17 časova, kao i pridržavanje preporuka nadležnih.
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Iz Batuta navode da je pravovremeno prepoznavanje zdravstvenih tegoba i simptoma izazvanih visokim temperaturama ključno je za adekvatnu reakciju i sprečavanje ozbiljnijih posljedica.
Toplotni osip nastaje zbog neisparavanja znoja i vlažne kože i rješava se češćim presvlačenjem u suvu odjeću, dok toplotni edem predstavlja oticanje ruku i nogu kod neaklimatizovanih osoba koje prolazi boravkom u rashlađenoj ili klimatizovanoj prostoriji, podizanjem nogu iznad nivoa srca i stavljanjem hladnih obloga.
Toplotna sinkopa je kratkotrajni gubitak svijesti usljed dehidracije koji zahtijeva vodoravan položaj, podizanje nogu, rashlađivanje i uzimanje vode ili napitaka sa elektrolitima u malim gutljajima ali tek kada se osoba osvijesti, a toplotni grčevi se manifestuju bolnim grčevima mišića i zahtijevaju da odmah prekinite aktivnost, sklonite se u hlad, uzimate napitke sa elektrolitima i mirujete (uz ljekarsku pomoć ako traju duže od sat vremena).
Toplotna iscrpljenost se prepoznaje po obilnom znojenju, nesvjestici, glavobolji, mučnini i grčevima u mišićima.
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Toplotni udar je najteže stanje opasno po život, sa suvom, crvenom i vrelom kožom jer prestaje znojenje a javljaju se i teški neurološki simptomi poput konfuzije, dezorijentacije, bunila, grčeva cijelog tijela ili potpunog gubitka svijesti. Kod sumnje na toplotni udar odmah pozovite Hitnu pomoć (194), a dok ljekari ne stignu, osobu hitno premjestite u hlad, skinite joj suvišnu odjeću i započnite agresivno hlađenje prskanjem vodom, polivanjem, stavljanjem leda ili hladnih obloga na vrat, pazuhe i prepone, dok unošenje tečnosti na usta nije dozvoljeno ako je osoba dezorijentisana ili bez svijesti.
Svaka promjena opšteg stanja u uslovima ekstremnih vrućina zahtjeva ozbiljnost i hitnu reakciju. Ukoliko primjetite simptome poput upornih grčeva, jakog iscrpljenja ili znakove toplotnog udara, nemojte odlagati traženje stručne medicinske pomoći, jer brza intervencija spašava život.
(B92)
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