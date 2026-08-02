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Zaboravite na farbanje kose: Uz pomoć jednog limuna dobićete najljepše pramenove

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 16:56

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Даска за сјечење у кухињи
Foto: olia danilevich/Pexels

Limun može biti jednostavan i pristupačan način da kosi podarite prirodno svjetlije pramenove, ali ovaj trik ne daje jednake rezultate kod svih.

Djelovanje limunske kiseline postaje vidljivo tek u kombinaciji sa sunčevom svjetlošću, koja postepeno posvjetljuje vlasi i stvara efekat prirodno osunčanih pramenova.

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Ova metoda najbolje odgovara osobama sa svijetlosmeđom i plavom kosom, dok kod tamnijih nijansi može dovesti do neželjenog narandžastog tona. Za pripremu smjese potrebno je pomiješati jedan dio limunovog soka sa dva dijela vode, nanijeti je na kosu i provesti od jednog do dva časa na suncu.

Ipak, potreban je oprez jer limunov sok na koži, u kombinaciji sa sunčevim zracima, može izazvati iritacije i crvenilo. Osobama sa osjetljivim tjemenom, oštećenom kosom, ekcemom ili alergijama na citruse ovaj tretman se ne preporučuje, prenosi Glas Srpske.

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Iako limun može pomoći u borbi protiv peruti i prekomjernog lučenja sebuma, stručnjaci savjetuju umjerenu upotrebu i obaveznu njegu kose nakon tretmana.

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Tagovi :

Limun

Kosa

Farbanje kose

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