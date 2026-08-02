Sveštenik u Ostrogu prekinuo vjenčanje: Izgovorio riječi od kojih se mladoženja srušio

Manastir Ostrog je vijekovima poznat kao mjesto gdje se dešavaju čuda, gdje padaju maske i gdje se istina, ma koliko bolna bila, uvijek na kraju ukaže.

Među vjernicima se i danas prepričava jedan od najdramatičnijih događaja koji se odigrao pod ostroškim stijenama, a čiji je glavni akter bio otac Joil.

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Neočekivani prekid vjenčanja

Jednog dana, u porti manastira se održavalo vjenčanje. Svatovi su stigli u svečanom raspoloženju, spremni da prisustvuju činu vjenčanja. Pred oltar su stali mlada, mladoženja i kum - osoba od najvećeg povjerenja, svjedok pred Bogom i ljudima.

Otac Joil je izašao pred njih kako bi započeo Svetu tajnu braka. Međutim, umjesto molitve, zavladao je muk. Duhovnik je prvo pogledao mladu, a zatim kuma. Otac Joil je iznenada jasno i glasno izgovorio:

"Ja vas neću vjenčati! Kume, hoćeš li mu reći da spavaš sa ženom?"

Šok i nevjerica

Riječi su odjeknule poput groma, nastao je potpuni tajac. Svatovi su u nevjerici gledali jedni u druge. Mladoženja, suočen sa dvostrukom izdajom, od strane žene koju je volio i najboljeg prijatelja kojem je vjerovao, nije mogao da izdrži pritisak. Od silnog šoka i stresa mu se slošilo.

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Vjenčanje je prekinuto, a umjesto slavlja, svatovi su se razišli u tišini.

Sreća poslije oluje

U danima i mjesecima koji su uslijedili, mladoženja je prolazio kroz težak period oporavka od izdaje. Međutim, vrijeme je pokazalo da su reči oca Joila zapravo bile njegov najveći blagoslov.

Sudbina mu se osmjehnula i upoznao je djevojku koja je bila poštena, vjerna i iskrena. Pronašao je svoju ljubav poslije turbulentnog perioda.

(Ona.rs)