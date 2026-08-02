Djevojčica (7) skočila u bazen i zadobila teške povrede: Pod vodom bila četiri minuta

Djevojčica (7) iz Novog Sada zadobila je povredu kuka prilikom skoka u bazen u hotelskom kompleksu u Bogatiću i četiri minuta ostala ispod površine vode.

Kada je majka primjetila da djevojčica nije kraj ležaljki počelo je dramatično spasavanje.

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Očevici drame navode da je djevojčica imala sreće što se kraj bazena zatekla doktorka koja u ovom turističkom kompleksu provodi odmor.

- Čim su momci iznijeli djevojčicu iz vode, doktorka je pritrčala i počela da je reanimira. Praktično joj je spasila život s obzirom na to da je dugo bila bez kiseonika - ispričao je izvor.

Svega nekoliko minuta poslije primljenog poziva na lice mjesta je stigla i ekipa hitne službe Doma zdravlja iz Bogatića.

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- Djevojčica je bila u svjesnom stanju, imala je srčani ritam, ali je otežano disala i komunicirala. Uočeni su hematomi koji su vjerovatno nastali od udarca o rešetku u bazenu - rekao je sagovornik Informera.

Djevojčica je transportovana u Zdravstveni centar u Šapcu.