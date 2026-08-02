Logo

Na crnogorskoj plaži ''pala'' dva državljanina BiH zbog droge

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 17:16

Komentari:

1
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Foto: Igor Meghega/Pexels

U zajedničkoj akciji službenika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj i Komunalne policije Crne Gore kontrolisano je oko 330 gostiju na plažama i u ugostiteljskim objektima, pri čemu su uhapšena tri strana državljanina zbog droge.

Istovremeno, tri ugostiteljska objekta su kažnjena sa po 1.150 evra zbog izvođenja žive i mehaničke muzike bez potrebnog odobrenja.

Хеликоптер пожар.

Svijet

Piloti jednog helikoptera pronađeni i prebačeni u bolnicu

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj i Komunalne policije Opštine Ulcinj nastavljaju zajedničke aktivnosti usmjerene na očuvanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta kroz kontrole lica, ugostiteljskih objekata i poštovanja propisa iz oblasti komunalnog reda, sa posebnim akcentom na regularnost poslovanja, poštovanje propisanih uslova rada, kao i sprečavanje i suzbijanje kriminaliteta i prekršaja", piše u saopštenju.

Tokom noći je izvršen obilazak i kontrola plaža i ugostiteljskih objekata, kojom prilikom je, prema informacijama, kontrolisano oko 330 gostiju, među kojima i operativno interesantne osobe, sankcionisana su tri ugostiteljska objekta, dok su, kako navode, zbog zloupotrebe droga uhapšena tri strana državljanina.

"Izvršena je kontrola tri pravna lica – ugostiteljska objekta „D“, „N“ i „T“, od kojih je jedno u vlasništvu operativno interesantnog lica. Zbog izvođenja žive i mehaničke muzike bez odobrenja, Komunalna policija je prema navedenim pravnim licima preduzela zakonom propisane mere i izrekla novčane kazne u iznosu od po 1.150 evra", ističe se.

илу-болница

Svijet

Dječak (13) preminuo nakon devet godina kome zbog trovanja mlijekom

Iz Uprave policije navode da su tokom kontrole S.P. (48), državljanina BiH iz Sarajeva, pronađene tablete MDMA (ekstazi), zbog čega je, prema njihovim tvrdnjama, uhapšen shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga.

"Na jednoj od plaža su kontrolisana lica M.P. (37) iz Beograda, državljanka Republike Srbije, i B.A. (24) iz Sarajeva, državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojih je pronađen kokain", ocijenjeno je u saopštenju.

Sa događajem je, nakon prikupljenih obavještenja, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je, kako se navodi, naložio da se B.A. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja droga, dok je M.P. uhapšena zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Ријека Хрватска

Region

Gošća zanijemila kada je ušla u apartman: ''Ovo je zaista previše''

"Lica će, nakon sprovedenog postupka pred Sudom za prekršaje, biti predata na dalju nadležnost inspektorima za strance Sektora granične policije radi preduzimanja daljih mjera i radnji", zaključuje se u saopštenju.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ulcinj

Crna Gora

hapšenje

Plaža

Komentari (1)

Pročitajte više

Дјевојчица (7) скочила у базен и задобила тешке повреде: Под водом била четири минута

Srbija

Djevojčica (7) skočila u bazen i zadobila teške povrede: Pod vodom bila četiri minuta

4 h

0
Језив судар хеликоптера у ваздуху приликом гашења пожара у Грчкој.

Svijet

Jeziv snimak sudara dva helikoptera: U nesreći ima mrtvih

4 h

0
beba porodilište

Srbija

Beba nije čekala porodilište: Djevojčica rođena u vozilu Hitne pomoći

4 h

0
Незванично: Отац убио сина и кћерку, пресудио послије себи

Region

Nezvanično: Otac ubio sina i kćerku, presudio poslije sebi

5 h

0

Više iz rubrike

Гошћа занијемила када је ушла у апартман: ''Ово је заиста превише''

Region

Gošća zanijemila kada je ušla u apartman: ''Ovo je zaista previše''

3 h

0
Ликвидиран Јован Мрваљевић, припадник шкаљарског клана

Region

Likvidiran Jovan Mrvaljević, pripadnik škaljarskog klana

3 h

0
Незванично: Отац убио сина и кћерку, пресудио послије себи

Region

Nezvanično: Otac ubio sina i kćerku, presudio poslije sebi

5 h

0
Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физикалних и хемијских својстава, које су у међусобној вези.

Region

Na hrvatskoj plaži otkivena Ešerihija koli: Kupanje nije preporučljivo do daljnjeg

5 h

0

  • Najnovije

20

17

Real Madrid zarađuje nevjerovatne cifre od akademije

20

10

Osvojio 220 miliona pa preminuo: Supruga osim nasljedstva dobila i bizarnu obavezu

20

01

Minić: Srpska nikad stabilnija i ide nezaustavljivo naprijed

19

56

Mazalica uzvratio Crnatku: Nije problem doručak, već što iz Hrvatske držiš lekcije

19

52

Nema novih žarišta afričke kuge svinja u Semberiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima