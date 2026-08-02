Na crnogorskoj plaži ''pala'' dva državljanina BiH zbog droge

U zajedničkoj akciji službenika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj i Komunalne policije Crne Gore kontrolisano je oko 330 gostiju na plažama i u ugostiteljskim objektima, pri čemu su uhapšena tri strana državljanina zbog droge.

Istovremeno, tri ugostiteljska objekta su kažnjena sa po 1.150 evra zbog izvođenja žive i mehaničke muzike bez potrebnog odobrenja.

Svijet Piloti jednog helikoptera pronađeni i prebačeni u bolnicu

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj i Komunalne policije Opštine Ulcinj nastavljaju zajedničke aktivnosti usmjerene na očuvanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta kroz kontrole lica, ugostiteljskih objekata i poštovanja propisa iz oblasti komunalnog reda, sa posebnim akcentom na regularnost poslovanja, poštovanje propisanih uslova rada, kao i sprečavanje i suzbijanje kriminaliteta i prekršaja", piše u saopštenju.

Tokom noći je izvršen obilazak i kontrola plaža i ugostiteljskih objekata, kojom prilikom je, prema informacijama, kontrolisano oko 330 gostiju, među kojima i operativno interesantne osobe, sankcionisana su tri ugostiteljska objekta, dok su, kako navode, zbog zloupotrebe droga uhapšena tri strana državljanina.

"Izvršena je kontrola tri pravna lica – ugostiteljska objekta „D“, „N“ i „T“, od kojih je jedno u vlasništvu operativno interesantnog lica. Zbog izvođenja žive i mehaničke muzike bez odobrenja, Komunalna policija je prema navedenim pravnim licima preduzela zakonom propisane mere i izrekla novčane kazne u iznosu od po 1.150 evra", ističe se.

Svijet Dječak (13) preminuo nakon devet godina kome zbog trovanja mlijekom

Iz Uprave policije navode da su tokom kontrole S.P. (48), državljanina BiH iz Sarajeva, pronađene tablete MDMA (ekstazi), zbog čega je, prema njihovim tvrdnjama, uhapšen shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga.

"Na jednoj od plaža su kontrolisana lica M.P. (37) iz Beograda, državljanka Republike Srbije, i B.A. (24) iz Sarajeva, državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojih je pronađen kokain", ocijenjeno je u saopštenju.

Sa događajem je, nakon prikupljenih obavještenja, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je, kako se navodi, naložio da se B.A. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja droga, dok je M.P. uhapšena zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Region Gošća zanijemila kada je ušla u apartman: ''Ovo je zaista previše''

"Lica će, nakon sprovedenog postupka pred Sudom za prekršaje, biti predata na dalju nadležnost inspektorima za strance Sektora granične policije radi preduzimanja daljih mjera i radnji", zaključuje se u saopštenju.

(Kurir)