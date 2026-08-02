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Poznato stanje povrijeđenog u stravičnoj nesreći u Kotor Varošu

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 18:39

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Vozač Č.A. (20) koji je povrijeđen u nesreći u Kotor Varošu u kojoj su poginule dvije osobe stabilnog je zdravstvenog stanja i van životne opasnosti, rečeno je za ATV iz UKC-a Republike Srpske.

On je hospitalizovan u Klinici za neurologiju gdje je i adekvatno zbrinut.

U teškoj nesreći u Kotor Varošu stradali su B.S. (21) i A.M. (22).

УКЦ РС

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Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke "Audi", kojim je upravljao Č.A. (20) iz Kotor Varoša, pod još neutvrđenim okolnostima sletjelo sa kolovoza.

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Kotor Varoš

Saobraćajna nesreća

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