Poznato stanje povrijeđenog u stravičnoj nesreći u Kotor Varošu

Vozač Č.A. (20) koji je povrijeđen u nesreći u Kotor Varošu u kojoj su poginule dvije osobe stabilnog je zdravstvenog stanja i van životne opasnosti, rečeno je za ATV iz UKC-a Republike Srpske.

On je hospitalizovan u Klinici za neurologiju gdje je i adekvatno zbrinut.

U teškoj nesreći u Kotor Varošu stradali su B.S. (21) i A.M. (22).

Hronika Poznat identitet stradalih mladića u Kotor Varošu, jedan hitno prebačen na UKC

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke "Audi", kojim je upravljao Č.A. (20) iz Kotor Varoša, pod još neutvrđenim okolnostima sletjelo sa kolovoza.