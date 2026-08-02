Minić: Partnerstvo sa velikim silmama doprinosi političkoj i ekonomskoj stabilnosti

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da partnerstvo koje Republika Srpska ima sa Sjedinjenim Državama, Rusijom i nekim evropskim zemljama doprinosi njenoj političkoj i ekonomskoj stabilnosti, kao i sprečavanju novih sukoba na ovim prostorima.

Minić je ukazao da je ovo partnerstvo Srpska ostvarila zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku i srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović.

Politička stabilnost Republike Srpske, kaže Minić, ogleda se i u ekonomskim rezultatima i investicijama.

"Zato smo sad uspjeli napraviti da u Republici Srpskoj imamo investicioni ciklus od preko sedam milijardi KM", rekao je Minić i naveo da su time obuhvaćeni rehabilitacija 300 kilometara regionalnih i magistralnih puteva, izgradnja auto-puteva i skora rekonstrukcija bolnice u Prijedoru.

On je dodao da ovaj ciklus obuhvata i izdvajanje 611 miliona KM za investicije u lokalne zajednice, uključujući i grad Istočno Sarajevo i sve opštine koje ga čine.

"Mi radimo, mi gradimo. U Republici Srpskoj je to vidljivo, nema lokalne zajednice u kojoj se nešto ne radi", naglasio je Minić i konstatovao da se sva ta ulaganja vide u povećanju broja zaposlenih, rekordnoj naplati poreskih prihoda, usporavanju inflacije, te povećanju plata i penzija.

On je istakao da Republika Srpska treba da njeguje odnose sa međunarodnim partnerima, posebno navodeći Srbiju, SAD, Rusiju i Izrael.

Kada su pitanju odnosi Republike Srpske i Srbije, Minić je rekao za Radio-televiziju Istočno Sarajevo da postoji snažna povezanost dva naroda.

"Mi smo jedan narod koji ima istu kulturu, istu tradiciju, isti jezik, rodbinske veze i drugo, to nam niko ne može oteti", naveo je Minić i dodao da Srpska sa ponosom gleda u Srbiju.

Minić je ukazao i na značaj očuvanja i jačanja institucija Srpske, te zaštite identiteta srpskog naroda, poručivši da je na nivou BiH potrebno više međusobnog uvažavanja, uz novi dogovor o njenom funkcionisanju.

"Mi, kad nismo organizovani administrativno u smislu državnosti, budemo roblje, snoplje koje neko siječe, ubija, pravi logore za nas i iseljava", rekao je Minić.

On je poručio da Republika Srpska ne traži ono što joj ne pripada, zbog čega insistira na pravima koja joj pripadaju prema Dejtonskom sporazumu.

Govoreći o političkim odnosima u BiH, Minić se osvrnuo na pokušaje prenosa nadležnosti sa entiteta na BiH, ocijenivši da se previše energije troši na međusobne sukobe.

Istakao je da, uprkos političkim razlikama, ne smatra da su narodi u BiH međusobno neprijatelji i ocijenio da je očuvanje nacionalnog identiteta osnovni princip odnosa među narodima.

Kada je riječ o budućnosti odnosa u BiH, Minić je rekao da je potrebno pronaći drugačiji politički model koji bi omogućio da se energija ne troši na nepotrebne stvari.