Osvojio 220 miliona pa preminuo: Supruga osim nasljedstva dobila i bizarnu obavezu

Neobičan pravni slučaj u Italiji povezao je dvije žene koje se nikada nisu upoznale. Životi 37-godišnje žene iz Kjetija, koja danas živi u Padovi, i 53-godišnjakinje iz Varezea isprepleli su se zahvaljujući vozaču kamiona iz Padove, koji je 2019. godine osvojio jedan od najvećih dobitaka u istoriji italijanske lutrije SuperEnaloto (SuperEnalotto).

Iznenadna smrt

Nakon njegove iznenadne smrti, druga supruga postala je jedina nasljednica njegove imovine. Međutim, prema italijanskom zakonu, preuzela je i obavezu isplaćivanja alimentacije njegovoj bivšoj supruzi, u iznosu koji se procjenjuje na oko 5.000 evra mjesečno.

Italijan je tokom poslovnog putovanja u Lodiju osvojio glavni dobitak od 220 miliona evra. Nakon odbitka poreza ostalo mu je oko 180 miliona evra.

U sedmicama koje su uslijedile potpuno je promijenio život. Dao je otkaz, kupio novi automobil i kuću. Istovremeno se razveo od prve supruge, od koje je već duže vrijeme faktički bio razdvojen, iako razvod do tada nije bio pravosnažno okončan, prenosi portal „24ur“.

Dogovorili alimentaciju nakon brzog razvoda

Nakon brzog razvoda, bivši supružnici dogovorili su da muškarac bivšoj supruzi isplaćuje mjesečnu alimentaciju od 6.300 evra. Žena, koja je radila kao čistačica, finansijski je zavisila od tog novca.

Nedugo nakon razvoda upoznao je novu partnerku, kojom se oženio 24. jula 2025. godine. Zajedno su se preselili u Padovu.

Muškarac je iznenada preminuo 28. juna ove godine. Kako nije imao djece, njegova druga supruga postala je jedina nasljednica njegove imovine. Međutim, s nasljedstvom je preuzela i zakonsku obavezu da nastavi isplaćivati alimentaciju bivšoj supruzi pokojnika.

Riječ je o takozvanoj nasljednoj alimentaciji, koju nakon smrti osobe koja je prvobitno bila obavezna da je isplaćuje preuzima nasljednik ili više njih.

Nakon smrti bivšeg supruga, prva supruga obratila se nadležnim institucijama jer su isplate alimentacije obustavljene. Prema navodima medija, ona sada potražuje oko 5.000 evra mjesečno.