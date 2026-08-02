Minić: Srpska nikad stabilnija i ide nezaustavljivo naprijed

Ukazao je da u Republici Srpskoj vlada izuzetno dobar ambijent u odnosu na okruženje, navodeći da je cijena električne energije najmanja u regionu, kao i da su doprinosi sa 33 smanjeni na 31 odsto.

"Cijena električne energije u Republici Srpskoj je 66 ili 68 evra, a u Federaciji BiH preko 90 evra. U Hrvatskoj i Srbiji iznosi od 110 do 130 evra", naveo je Minić.

On je dodao da Srpska vraća oko 600 do 700 miliona KM privredi, te da se pravi ambijent u kojem će se raditi bolje, a radnici imati bolja prava.

"Prvi put smo doveli do toga da se potpiše opšti kolektivni ugovor. Ostale su nam finese, od rada nedjeljom do toga da su neki načelnici, radi čistog populizma, pravili vašare od toga. Radiće se nedjeljom i biće plaćeno 30 odsto više", rekao je Minić.

Na biroima rada u Republici Srpskoj, kaže Minić, trenutno ima oko 49.000 ljudi, dok je, s druge strane, na Vladi konstantan pritisak da donosi odluke o većim kvotama radne snage iz inostranstva.

Premijer je poručio da je Republika Srpska i finansijski stabilna, što potvrđuju svi parametri, te da nijedno plaćanje ne kasni ni dan.

"Mi kad se zadužujemo, zadužujemo se planski, sistemski, da bismo pravili ovako veliki investicioni ciklus", naglasio je Minić i dodao da se pravi infrastruktura za dolazak investitora.

Prema njegovim riječima, zaduženost Republike Srpske je 38 odsto i najmanja je u regionu, što su, između ostalog priznali Londonska berza, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka.

"Dok je u okruženju zaduženost 70, 100, 120, da ne govorim o onima koji imaju 150 odsto", rekao je Minić za Radio-televiziju Istočno Sarajevo.

Minić je ocijenio da je aktuelni saziv Vlade u prvih šest mjeseci ostvario značajne rezultate u realizaciji postavljenih ciljeva kada je riječ o sistemskom rješavanju pitanja boraca, roditelja njegovatelja i drugih kategorija stanovništva.

On je rekao da je ponosan što je na čelu Vlade koja je dogovorila zakon o borcima na koji se, kako kaže, predugo čekalo.

Kao jedan od rezultata na ovom planu, Minić je naveo da je u proteklih desetak dana zaposleno 30 djece poginulih boraca.

Govoreći o socijalnim kategorijama, Minić je naveo da su izmjenama zakonskih rješenja otklonjeni brojni problemi roditelja njegovatelja, uključujući pitanje ostvarivanja prava nakon što osoba sa invaliditetom navrši 30 godina života, za šta je obezbijeđen dodatni 41 milion KM na godišnjem nivou.

Kada je riječ o pronatalitetnim mjerama, Minić je podsjetio da je pokrenuto više projekata koji se odnose na porodice sa četvoro i više djece i mlade koji svoju budućnost vide na selu.

- Već u ponedjeljak će biti objavljena i konačna lista za dodjelu traktora "belarus", gdje imamo upravo one mlade do 40 godina koji ostaju na selu, oni koji imaju troje i više djece. Mislim da će svi dobiti - najavio je predsjednik Vlade Srpske.