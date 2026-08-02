Real Madrid zarađuje nevjerovatne cifre od akademije

Real Madrid posljednjih godina vlastitu akademiju ne koristi samo za stvaranje fudbalera već i kao jedan od najvažnijih izvora prihoda.

Prema podacima Hozea Luisa Sančeza (José Luis Sánchez), madridski klub je tokom posljednjih šest sezona od prodaje igrača poniklih u La Fabrici (La Fábrica) zaradio čak 440 miliona evra.

Novi posao vrijedan 40 miliona evra

Posljednji primjer takve politike je Gonzalo Garsija (Gonzalo García), koji bi karijeru trebalo da nastavi u Fulamu (Fulham).

Engleski klub će za 70 odsto prava na njega platiti približno 40 miliona evra. Real će zadržati 30 odsto prihoda od njegove buduće prodaje, kao i mogućnost da ga prvi vrati u Madrid.

Garsija će u Londonu ponovo sarađivati sa Alvarom Arbeloom (Álvaro Arbeloa), trenerom koji ga dobro poznaje iz omladinskog pogona Reala.

Istim putem mogao bi da krene i Sezar Palasios (César Palacios), za kojeg je Fulam spreman da izdvoji između osam i deset miliona evra. Real bi i u njegovom slučaju zadržao 30 odsto prava.

Akademija finansira skupa pojačanja

Kako igrači iz vlastite škole imaju gotovo zanemarivu knjigovodstvenu vrijednost, najveći dio prihoda od njihovih transfera predstavlja čistu dobit.

Real je samo ovog ljeta prikupio više od 100 miliona evra od fudbalera koji nisu bili članovi prvog tima. U taj iznos ulazi oko 60 miliona evra povezanih sa Nikom Pasom (Nico Paz), kao i prihodi od Viktora Munjoza (Víctor Muñoz), Alvara Rodrigeza (Álvaro Rodríguez) i Marija Gile (Mario Gila).

Taj novac pomogao je u finansiranju skupog projekta Žozea Murinja (José Mourinho), u okviru kojeg su već dovedeni Mark Kukurelja (Marc Cucurella), Denzel Damfris (Denzel Dumfries) i druga pojačanja.

Madridski klub sada pokušava da završi i transfer Jana Diomandea (Yan Diomande) iz RB Lajpciga (RB Leipzig) za približno 120 miliona evra, dok se Karlos Espi (Carlos Espí) pominje kao moguća zamjena za Garsiju.

(Avaz)