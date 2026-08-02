Infantino odustao od kontroverznog plana, ali stižu optužbe

Autor:ATV redakcija
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Odustajanje FIFA-e od kontroverznog investicijskog projekta nije smirilo kritike na račun Đanija Infantina.
Predsjednik Njemačkog fudbalskog saveza Bernd Nojendorf smatra da povlačenje prijedloga ne može biti kraj cijele priče. Zatražio je detaljnu istragu o tome kako je projekat pokrenut i dokle je stigao bez šire rasprave unutar FIFA.
Plan je predviđao ulazak privatnih investitora u kompaniju koja bi upravljala komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva i drugih velikih takmičenja.
UEFA i svih 55 njenih članica jednoglasno su odbacili takvu mogućnost. Protiv projekta su se izjasnile i druge konfederacije, nakon čega je FIFA odlučila potpuno odustati.
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"Pokušaj otvaranja FIFA takmičenja privatnim investitorima doživio je spektakularan neuspjeh. Tome je doprinio jedinstven stav svih članica UEFA", poručio je Nojendorf.
Evropski savezi prethodno su najavili i mogućnost povlačenja svojih reprezentacija iz FIFA takmičenja ukoliko prijedlog ostane na snazi.
Nojendorf je ocijenio da javnost sada mora dobiti odgovor na pitanje kako je projekat mogao biti razvijan bez transparentnog odlučivanja.
"Infantino je djelovao samovoljno, netransparentno i na kraju neodgovorno prema interesima fudbala", rekao je predsjednik DFB.
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On smatra da UEFA i ostale konfederacije moraju zajednički zahtijevati promjenu kulture upravljanja u svjetskoj fudbalskoj organizaciji.
– Odluke ponovo moraju biti predmet rasprave među članicama i moraju se donositi unutar nadležnih tijela FIFA – zaključio je Nojendorf.
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