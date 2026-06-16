Ovo je Srbin ubijen u Barseloni usred dana

Srbin koji je 10. juna likvidiran u Barseloni bio je visokopozicionirani pripadnik balkanskog kartela, za kojim je Belgija tragala zbog učešća u švercu velikih količina kokaina iz Juže Amerike preko luke Antverpen!

Kako prenose belgijski mediji, protiv ubijenog Srbina je pokrenuta istraga nakon dešifrovanja poruka sa aplikacije Skaj, koju su svojevremeno masovno koristili kriminalci misleći da je "zaštićena", odnosno da ne može da se prisluškuje.

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"Potjernica za ovim muškarcem raspisana je na osnovu komunikacija sa Skaja. On je lociran u presretnutim porukama kao važna karika u koordinaciji transporta kokaina. Naime, ubijeni Srbin nije bio običan ulični diler, već čovjek zadužen za logistiku unutar same luke u Antverpenu, koja je glavna ulazna tačka za južnoamerički kokain u Evropu", navode belgijski mediji i dodaju:

"Njegov zadatak je bio da obezbijedi tzv. izvlačenje kontejnera sa drogom prije nego što ih carinska kontrola presretne u luci. Istraga je otkrila da je ovaj Srbin sarađivao sa krupnim uvoznicima kokaina u Belgiji. Balkanski kartel, kojem je pripadao, unajmljivao je lokalne mafijaške šefove arapskog i marokanskog porijekla, koji kontrolišu i potkupljuju lučke radnike. Dakle on je bio glavna veza između vrha balkanskog kartela i lokalnih kriminalnih grupa".

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Mediji iz Belgije pišu i da se pretpostavlja da su finansijeri iz Belgije omogućavali odbjeglom državljaninu Srbije da se skriva u Barseloni.

"Belgijski istražni organi sumnjaju da je ubijeni Srbin u Barseloni živio od novca koji mu je preko tajnih kanala i kurira redovno stizao iz Brisela i Antverpena, gdje se nalazili njegovi finansijeri iz redova balkanskog kartela. Takođe, provjerava se i da li je ubica u Barselonu poslat direktno iz Belgije ili su se kriminalci povezali sa podrškom iz Španije", navode.

Ovaj slučaj privukao je veliku pažnju istražitelja ne samo u Španiji, već i u Belgiji i Srbiji! Tako španski mediji sada objavljuju najnovije detalje iz istrage, navodeći da već nema sumnje da je ubistvo od 10. juna povezano sa ratom kavačkog i škaljarskog klana koji bukti na teritoriji Španije.

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" Policija sumnja da je ovaj mladić bio lociran od strane suparničkog klana. Ubijen je samo tri dana nakon egzekucije Beograđanina Marija Đolovića, koji se dovodi u vezu sa kavačkim klanom, i dva mjeseca nakon ubistva Krsta Vujića, visokopozicioniranog škaljarca. Istražuje se da li je njegova likvidacija bila direktna odmazda suprotne strane za jedno od ovih ubistava", pišu španski mediji.

Inače, španska policija istragu ubistva Srbina koji je bio na potjernici Belgije vodi pod kodnim nazivom "Operacija Dijamant".

(Kurir)