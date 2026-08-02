Đoković se oglasio zbog pravoslavnog praznika

Novak Đoković se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio još jednom da mu je stalo do praznika i pravoslavnih običaja. Javio se baš danas, jer se danas obilježava dan Svetog proroka Ilije - Ilindan.

Podijelio je objavu na kojoj se vidi objava za Svetog Iliju i detalji o današnjem svetom danu. Nije dodavao nikakve opise na sve to, sve je bilo jasno.

Prema predanju, Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vjere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnijev svetitelja.

Objava Đokovića na Instagramu

Prema narodnom vjerovanju, Sveti Ilija se vozi u vatrenim kočijama koja vuku četiri konja iz čijih nozdrva izbija plamen, a kretanje kočija po nebu i oblacima stvara grmljavinu. Na dan kad se slavi Sveti Ilija, u dosta gradova i sela organizuju se vašari, a on spada u najpoštovanije svetitelje među Srbima.

(Mondo)