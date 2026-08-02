Detalji tragedije na ulazu u Kotor Varoš: Dvije osobe poginule, jedna povrijeđena

Autor:ATV redakcija
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u neposrednoj blizini benzinske pumpe, život su izgubile dvije osobe, dok je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, saznaje ATV.
Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je putničko vozilo, pod zasad neutvrđenim okolnostima, sletjelo sa kolovoza.
Više detalja o svim okolnostima, kao i o tačnim uzrocima ove velike tragedije, biće poznato po završetku policijskog uviđaja koji vodi dežurni tužilac.
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