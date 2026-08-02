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Detalji tragedije na ulazu u Kotor Varoš: Dvije osobe poginule, jedna povrijeđena

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 08:36

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u neposrednoj blizini benzinske pumpe, život su izgubile dvije osobe, dok je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, saznaje ATV.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je putničko vozilo, pod zasad neutvrđenim okolnostima, sletjelo sa kolovoza.

Više detalja o svim okolnostima, kao i o tačnim uzrocima ove velike tragedije, biće poznato po završetku policijskog uviđaja koji vodi dežurni tužilac.

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Kotor Varoš

nesreća

povrijeđeni

poginuli

Saobraćajna nesreća

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