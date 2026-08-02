Broćeta: Zahvaljujući Srpskoj i Srbiji bolji dani za Drvar, Glamoč, Grahovo i Petrovac

Današnji posjetu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika mogu da nazovem istorijskom, jer znate da mi živimo u Federaciji i da bez podrške njihove ne bismo mogli da opstanemo i ostanemo na našim vjekovnim ognjištima, rekao je uoči dolaska delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Goran Broćeta

"Prava prekretnica u našem opstanku i našem kretanju ka uzlaznoj putanji razvoja desila se otvaranjem pogona "Jumko", koja je u vlasništvu zemlje Srbije. To je prvo državno preduzeće nakon 45 godina koje se otvorilo u Drvaru i danas zapošljava stotinu žena. To jeste sto plata ostaje u Drvaru zahvaljujući "Jumku", rekao je Broćeta.

Naveo je da Srpska i Srbija na niz drugih načina, kroz direktne infrastrukturne projekte i finansijsku pomoć za konsultaciju budžeta lokalne zajednice, preduzeća, pomažu i u zaposlenjima u lokalnim preduzećima, a samim tim i u opstanku mladih ljudi na ovom prostoru.

"To nam daje za pravo da kažemo da uz pomoć Srpske i Srbije, Drvar i ove naše opštine Glamoč, Grahovo i Petrovac čekaju bolje dane, jer evidentno je da se osipanje stanovništva polako zaustavlja i krećemo ka boljem sutra, ali da nije Republike Srpske i Srbije, to ne bi bilo ni blizu", rekao je Broćeta i zahvalio se Vučiću i Dodiku što imaju i vremena i snage da budu uvijek uz naš narod na ovom prostoru.

(RTRS)