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Broćeta: Zahvaljujući Srpskoj i Srbiji bolji dani za Drvar, Glamoč, Grahovo i Petrovac

02.08.2026 16:26

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Броћета: Захваљујући Српској и Србији бољи дани за Дрвар, Гламоч, Грахово и Петровац
Foto: RTRS

Današnji posjetu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika mogu da nazovem istorijskom, jer znate da mi živimo u Federaciji i da bez podrške njihove ne bismo mogli da opstanemo i ostanemo na našim vjekovnim ognjištima, rekao je uoči dolaska delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Goran Broćeta

"Prava prekretnica u našem opstanku i našem kretanju ka uzlaznoj putanji razvoja desila se otvaranjem pogona "Jumko", koja je u vlasništvu zemlje Srbije. To je prvo državno preduzeće nakon 45 godina koje se otvorilo u Drvaru i danas zapošljava stotinu žena. To jeste sto plata ostaje u Drvaru zahvaljujući "Jumku", rekao je Broćeta.

Naveo je da Srpska i Srbija na niz drugih načina, kroz direktne infrastrukturne projekte i finansijsku pomoć za konsultaciju budžeta lokalne zajednice, preduzeća, pomažu i u zaposlenjima u lokalnim preduzećima, a samim tim i u opstanku mladih ljudi na ovom prostoru.

"To nam daje za pravo da kažemo da uz pomoć Srpske i Srbije, Drvar i ove naše opštine Glamoč, Grahovo i Petrovac čekaju bolje dane, jer evidentno je da se osipanje stanovništva polako zaustavlja i krećemo ka boljem sutra, ali da nije Republike Srpske i Srbije, to ne bi bilo ni blizu", rekao je Broćeta i zahvalio se Vučiću i Dodiku što imaju i vremena i snage da budu uvijek uz naš narod na ovom prostoru.

(RTRS)

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Goran Broćeta

Aleksandar Vučić

Milorad Dodik

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