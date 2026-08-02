Vučić: Srbija će nastaviti da pomaže Srbe u Republici Srpskoj i FBiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija do sada izdvojila 142 miliona evra za projekte u Republici Srpskoj i da će nastaviti dalje da pomaže Srbe u Srpskoj, ali i Federaciji BiH.

"Naše je da pomažemo crkvu, ovdje naš narod ne opstaje lako", rekao je Vučić na sastanku sa Njegovim preostveštenstvom episkopom Sergijem i predsjednikom Miloradom Dodikom u manastiru Rmanj.

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On je ocijenio da su Srbi u četiri srpske opštine u Livanjskom kantonu snažni, kao i na Kosovu i Metohiji, gdje se i danas suprotstavljaju teroru.

"Svijet ćuti na stradanje pravoslavnih hrišćana, zato što su to sami zamijesili 1999, 2006. i 2008. godine. Ničija, pa ni ovih što nam terorišu narod na Kosovu, nije do zore gorjela", istakao je Vučić.

On je istakao da je država Srbija u opštini Bosanski Petrovcu pomogla po pitanju dvora i zemlje, a da je u manastir Rmanj uloženo mnogo, prenosi Srna.

"Ako su u pitanju pare to ćemo da riješimo. Ovo je veoma važno za naš narod u Eparhiji bihaćko-petrovačkoj. Moramo i Drvar da sačuvamo i fabriku `Jumko`. Ovdje najviše gubimo, ali žene moraju da rade", rekao je Vučić.

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On ukazao da je važno da ljudi rade, jer to znače da mogu da ostanu i opstanu.