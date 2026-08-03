Borac saznao potencijalne protivnike u plej-ofu Konferencijske lige

Autor:ATV redakcija
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Fudbalski klub Borac danas od 14 sati saznaće potencijalnog protivnika u plej-ofu za plasman u Konferencijskoj ligi na žrijebu koji se održava u Nionu.
Prvak BiH u ovaj žrijeb ulazi sa statusom nosioca, a Evropska fudbalska federacija (UEFA) već je skratila spisak te su u opciji ostala samo dva potencijalna ishoda.
Banjalučani će u plej-ofu odmjeriti snage s poraženom ekipom iz dvomeča Šamrok Rovers – Egnatija ili poraženim iz duela Tun – Vikingur.
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Iako pažljivo prate rasplet u Nionu, izabranici banjalučkog tima primarno su fokusirani na predstojeće okršaje u narednoj rundi kvalifikacija.
Prije eventualnog plej-ofa, Borac mora preskočiti prepreku u vidu bjeloruskog Vitebska.
Prva utakmica tog dvomeča na rasporedu je 6. avgusta na Gradskom stadionu u Banjaluci, dok je revanš susret zakazan za sedam dana kasnije na neutralnom terenu u Mađarskoj.
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