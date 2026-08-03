Logo

Borac saznao potencijalne protivnike u plej-ofu Konferencijske lige

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 10:52

Komentari:

0
Борац сазнао потенцијалне противнике у плеј-офу Конференцијске лиге
Foto: ATV

Fudbalski klub Borac danas od 14 sati saznaće potencijalnog protivnika u plej-ofu za plasman u Konferencijskoj ligi na žrijebu koji se održava u Nionu.

Prvak BiH u ovaj žrijeb ulazi sa statusom nosioca, a Evropska fudbalska federacija (UEFA) već je skratila spisak te su u opciji ostala samo dva potencijalna ishoda.

Poznati potencijalni protivnici

Banjalučani će u plej-ofu odmjeriti snage s poraženom ekipom iz dvomeča Šamrok Rovers – Egnatija ili poraženim iz duela Tun – Vikingur.

пиштољ

Hronika

Prijedorčanin zapucao na žurci, pa pogodio auto

Iako pažljivo prate rasplet u Nionu, izabranici banjalučkog tima primarno su fokusirani na predstojeće okršaje u narednoj rundi kvalifikacija.

Prvo slijedi dvomeč s Vitebskom

Prije eventualnog plej-ofa, Borac mora preskočiti prepreku u vidu bjeloruskog Vitebska.

Prva utakmica tog dvomeča na rasporedu je 6. avgusta na Gradskom stadionu u Banjaluci, dok je revanš susret zakazan za sedam dana kasnije na neutralnom terenu u Mađarskoj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

Liga Konferencija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Реал Мадрид зарађује невјероватне цифре од академије

Fudbal

Real Madrid zarađuje nevjerovatne cifre od akademije

15 h

0
Душан Влаховић је и даље без клуба

Fudbal

Dušan Vlahović je i dalje bez kluba

17 h

0
Реал Мадрид се огласио након повлачења ФИФА и послао оштру поруку

Fudbal

Real Madrid se oglasio nakon povlačenja FIFA i poslao oštru poruku

17 h

0
Ђани Инфантино

Fudbal

Infantino odustao od kontroverznog plana, ali stižu optužbe

20 h

0

  • Najnovije

12

07

Dodik: Nema bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa

12

04

Vučić: Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore Republika Srpska

12

02

Zbog ovih grešaka biljke neće preživjeti velike vrućine: Izbjegnite ih

12

00

Otišao u Njemačku po bolji život, pa zakukao: Ostane mi samo 400 evra

11

59

Od 7. avgusta pare padaju s neba: Dva znaka konačno pune novčanike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima