Otišao u Njemačku po bolji život, pa zakukao: Ostane mi samo 400 evra

Odlazak u Njemačku za mnoge porodice s Balkana predstavlja priliku za sigurniji život, veću platu i bolju budućnost djece.

Međutim, iza fotografija uređenih gradova i priča o visokim zaradama često se kriju skupe stanarine, veliki računi i teška borba tokom prvih mjeseci života u inostranstvu.

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Svoju priču podijelio je jedan Hrvat koji se prije šest mjeseci preselio u Njemačku, a potom putem spajanja porodice doveo suprugu i dijete. Umjesto očekivanog olakšanja, porodica se suočila s troškovima koje jedna plata teško može pokriti.

Kako je napisao u Fejsbuk grupi "Život u Njemačkoj", njegova mjesečna plata iznosi približno 1.800 evra. Samo za stan izdvaja 1.100 evra, dok vrtić plaća dodatnih 300 evra.

Kada podmiri te dvije obaveze, porodici ostane svega 400 evra za hranu, struju, grijanje, prevoz, telefon, odjeću, higijenske potrepštine i sve druge mjesečne troškove.

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Položaj porodice dodatno otežava činjenica da supruga ne govori njemački jezik, zbog čega teško pronalazi zaposlenje. Porodica je tako za sada potpuno zavisna od jedne plate.

Bez drugog izvora prihoda gotovo je nemoguće napraviti finansijsku rezervu, a svaki neplanirani trošak, poput popravke automobila, kupovine lijekova ili većeg računa, postaje ozbiljan problem.

Njihovo iskustvo pokazuje da iznos plate u Njemačkoj ne govori mnogo bez podatka o gradu u kojem porodica živi, cijeni stanarine i broju članova domaćinstva. Plata koja je dovoljna samcu u manjem gradu može biti potpuno nedovoljna porodici u skupljoj sredini.

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Pored finansijskih problema, porodica prolazi i kroz težak period prilagođavanja. Dijete ne poznaje njemački jezik, zbog čega mu je boravak u vrtiću stresan i teško uspostavlja komunikaciju s drugom djecom.

Mnogi članovi grupe pokušali su ohrabriti zabrinutog oca, navodeći da mala djeca obično brzo usvajaju novi jezik upravo kroz vrtić, svakodnevnu igru i druženje.

Drugi su mu savjetovali da dijete privremeno ispiše iz vrtića kako bi porodica smanjila troškove dok supruga ne pronađe posao. Ipak, takva odluka mogla bi usporiti djetetovo učenje jezika i dodatno otežati majci traženje zaposlenja.

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U komentarima su se pojavili i savjeti da porodica provjeri ispunjava li uslove za određene oblike podrške u Njemačkoj. Među njima su dječiji doplatak, pomoć za plaćanje stanarine i moguće subvencionisanje troškova vrtića.

Pravo na takvu pomoć nije automatsko i zavisi od visine prihoda, članova domaćinstva, statusa boravka, mjesta stanovanja i drugih uslova. Porodici je zato savjetovano da se obrati lokalnoj upravi, Jugendamtu ili savjetovalištima poput Karitasa, prenosi "Crna hronika".