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Utakmica prekinuta zbog napada papagaja: Nesvakidašnja scena u Brazilu

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 10:54

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Живописан крупни план зеленог папагаја са упечатљивим наранџастим очима, на замућеној позадини.
Foto: Timon Cornelissen/Pexels

Nesvakidašnji incident dogodio se tokom utakmice Kupa Brazila koja je morala da bude prekinuta zbog napada papagaja na fudbalera kluba Flamengo, prenose danas brazilski mediji.

Nevjerovatan trenutak dogodio se tokom utakmice Flamenga i Seare, koja se igrala u okviru Kupa Brazila za igrače do 15 godina, prenio je portal G1 globo.

Utakmica je morala da bude prekinuta u prvom poluvremenu jer je igrača Flamenga napala ara. Ovaj trenutak dogodio se u 17. minutu nakon početka utakmice.

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U prethodnoj akciji, dok je Flamengo bio u napadu, pojavila se ptica koja je letjela iznad terena stadiona Granha Komari u gradu Terezopolisu. Potom je igrač Flamenga u dresu broj 4, defanzivac Valmir, primio loptu i morao da se baci na zemlju kako bi izbjegao napad are.

Protivnički tim Seara je pobijedio sa 2:1, a golove su postigli Andre i Hose Kajk, dok je Deivid Souza postigao gol za Flamengo.

(Tanjug)

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Brazil

papagaji

utakmica

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