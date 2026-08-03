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Detalji brutalnog ubistva: Čovjeka (73) mučili i ubili zbog 180.000 evra?

03.08.2026 11:47

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Misteriozno i brutalno ubistvo Radivoja R. (73), koga su svi u kraju zvali Raša, dobilo je nov, stravičan obrt!

Kako saznaje Telegraf.rs sa lica mjesta, nesrećni čovjek je opljačkan prije nego što je zvjerski usmrćen, a iz stana je odnijet novac od prodaje nekretnine.

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U beogradskom naselju Karaburma, u stanu smještenom u potkrovlju stambene zgrade, pronađeno je beživotno tijelo Radivoja R.. Prizor koji su zatekli istražioci bio je jeziv - tijelo muškarca bilo je potpuno nago na dušeku od kreveta, sa rukama čvrsto vezanim iza leđa pertlama.

Sef nađen otvoren i prazan

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, motiv ovog brutalnog zločina je čisto koristoljublje. Radivoje, koji je inače bio vlasnik nekoliko radnji u Beogradu, nedavno je prodao stan i od te prodaje inkasirao čak 180.000 evra.

Zločinci su očigledno znali za ovu pozamašnu svotu novca.

Istražioci su tokom uviđaja na tavanu pronašli sef u kom je nesrećni čovek čuvao novac, ali je on zatečen potpuno otvoren i prazan!

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Policija traga za misterioznom djevojkom

Operativci beogradske policije intenzivno tragaju za mlađom ženskom osobom koja je viđana sa Radivojem. Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je upravo ta djevojka bila u stanu sa žrtvom neposredno prije ili u vrijeme samog ubistva.

Kriminalistička policija provjerava da li je ona imala ulogu tihih posmatrača i „mamca” koji je ubicama omogućio ulazak u potkrovlje i pristup sefu sa novcem.

„Ne mogu da vjerujem da su ubili našeg Rašu”

Na Karaburmi i dalje vlada opsadno stanje, a komšije ubijenog Radivoja i dalje su u potpunom šoku zbog zvjerske sudbine svog susjeda.

„Ne mogu da vjerujem da je Raša ubijen, svi smo ga voljeli! Bio je divan, fin i vrijedan čovjek, uvijek se javljao u prolazu. Nije zaslužio da ovako završi”, kroz suze je izjavila jedna od komšinica za Telegraf.rs.

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Forenzičari i dalje na terenu

Na licu mjesta prisutne su jake policijske snage, dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i tim forenzičara koji detaljno češljaju objekat. Uzimaju se otisci sa praznog sefa, analiziraju biološki tragovi i pregledaju snimci sa nadzornih kamera iz okolnih ulica kako bi se ušlo u trag djevojci i njenim eventualnim saučesnicima.

Tijelo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će precizno utvrditi tačno vrijeme i način nastupanja smrti.

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Beograd

Ubistvo

Pljačka

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