Bijeljinsko tužilaštvo objasnilo zašto istražuje Memorijalni centar Srebrenica

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet u vezi sa poslovanjem Memorijalnog centra u Srebrenici i sva lica koja se potencijalno pozivaju na saslušanje ispituju se u svojstvu svjedoka.
Na upit ATV-a u OJT Bijeljina navode da je formiran KTA predmet (predistražne radnje) u vezi sa poslovanjem Javne ustanove Memorijalni centar Srebrenica u 2022. godini.
”U okviru predmeta pod nadzorom postupajućeg tužioca preduzimaju se mjere i radnje u cilju vršenja provjera dostavljenih informacija i prijave, a u vezi postojanja osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa – iz člana 264. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Shodno tome, postoji zahtjev postupajućeg tužioca za prikupljanje dokumentacije, kao i preduzimanje mjera i radnji od strane ovlaštenih službenih lica, u cilju provjere navoda i prikupljanja dokaza”, rečeno je u OJT Bijeljina.
BiH
Tužilaštvo i policija istražuju poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica!
Pojašnjavaju da u ovom momentu još nije donesena naredba o sprovođenju istrage, uz napomenu da se sva lica koja se potencijalno pozivaju saslušavaju u svojstvu svjedoka.
”Tužilaštvo i nadležne Policijske uprave postupaju u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku (ZKP) Republike Srpske. Dužnost tužioca u skladu sa odredbom člana 43. ZKP-a jeste da odmah nakon saznanja da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo, preduzme potrebne mjere u cilju njegovog otkrivanja i sprovođenja istrage, pronalaženja osumnjičenog, rukovođenja i nadzora nad istragom, kao i radi upravljanja aktivnostima ovlaštenih službenih lica koji, između ostalog, prikupljaju izjave i dokaze”, naglašavaju u Tužilaštvu.
Dodaju da će nakon prikupljanja sve relevantne dokumentacije i dokaza, tužilac biti u prilici da donese konačnu tužilačku odluku.
”Apelujemo na medije da se javnost izvještava u skladu sa dostupnim činjenicama i podacima, bez da se stvara negativno javno mnjenje i vrši uticaj na rad ovlaštenih službenih lica i Tužilaštva”, navodi se u odgovoru OJT Bijeljina.
Podsjetimo, tužilaštvo u Bijeljini i PU Zvornik prošle sedmice našli su se na udaru Memorijalnog centra Srebrenica i njenog direktora Emira Suljagića, nakon što su njihovi sadašnji ili bivši zaposlenici dobili pozive za saslušanje u PU Zvornik. U svojim objavama Suljagić je tužilaštvo i policiju označio kao ”otvorene i brutalne neprijatelje”.
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