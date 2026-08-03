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Minić: Srpska i Srbija neraskidivo povezane zajedničkom istorijom i vrijednostima

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 13:15

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Вучић, Додик и Минић у Ситници
Foto: Screenshot

Republika Srpska i Srbija su neraskidivo povezane zajedničkom istorijom, kulturom, jezikom, pismom, tradicijom i vrijednostima koje nastavljaju da čuvaju i prenose budućim generacijama, istakao je premijer Srpske Savo Minić.

Minić, koji je uz predsjednika Milorada Dodika i Aleksandra Vučića prisustvovao proslavi Ilindana u Sitnici kod Ribnika, istakao je da su ovakvi susreti potvrda srpskog jedinstva i snage zajedništva, ali i obaveza da nastave da rade na razvoju i očuvanju prostora u kojima žive Srbi.

"Ilindan u Sitnici je praznik koji naš narod okuplja vijekovima, posebno mi je drago što je ove godine proslavi krsne slave prisustvovala i visoka delegacija Srbije, predvođenom predsjednikom Vučićem", objavio je Minić na "Instagramu".

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Hram Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika, koji je podignut u znak sjećanja na 31 poginulog borca Vojske Republike Srpske i tri civilne žrtve iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, obilježio je juče krsnu slavu - Ilindan.

Zvaničnici Srpske i Srbije su po dolasku u hram položili vijence na spomen-ploču za 31 poginulog srpskog borca i tri civilne žrtve rata.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu živote za Republiku Srpsku dalo je 288 boraca sa područja opštine Ribnik.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Srbija

Aleksandar Vučić

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