Vučić i Dodik u posjeti višečlanoj porodici Ilić u selu Vodice

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik posjetili su porodicu Ilić u selu Vodice kod Šipova.

Porodica Darka Ilića ima petoro djece i jedno unuče.

Vučić je domaćinu obećao asfaltiranje puta, a Dodik pomoć u završetku porodične kuće.

Ilić je rekao da vjeruje da će Vučić i Dodik ispuniti obećano, a čak i da se to ne desi da je zadovoljan što je imao čast da ugosti dva najveća čovjeka u srpskom narodu.

Dodik i Vučić u posjeti porodici Ilić

Prethodno su Vučić i Dodik posjetili turističko odredište Janjske otoke u Šipovu, gdje je za njih i brojne zvanice organizovano zajedničko druženje i veselje.

Oni će posjetiti hram u Srpskom Kupresu i položiti cvijeće u porti te crkve, te porodičnu kuću Vučića u Čipuljiću kod Bugojna.

Vučić je juče sa Dodikom posjetio manastir Rmanj, Drvar, Petrovačku cestu, gdje su srpska djeca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bježala sa svog ognjišta, kao i Sitnicu kod Ribnika.