Vučić i Dodik u posjeti višečlanoj porodici Ilić u selu Vodice

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik posjetili su porodicu Ilić u selu Vodice kod Šipova.
Porodica Darka Ilića ima petoro djece i jedno unuče.
Vučić je domaćinu obećao asfaltiranje puta, a Dodik pomoć u završetku porodične kuće.
Ilić je rekao da vjeruje da će Vučić i Dodik ispuniti obećano, a čak i da se to ne desi da je zadovoljan što je imao čast da ugosti dva najveća čovjeka u srpskom narodu.
Prethodno su Vučić i Dodik posjetili turističko odredište Janjske otoke u Šipovu, gdje je za njih i brojne zvanice organizovano zajedničko druženje i veselje.
Oni će posjetiti hram u Srpskom Kupresu i položiti cvijeće u porti te crkve, te porodičnu kuću Vučića u Čipuljiću kod Bugojna.
Vučić je juče sa Dodikom posjetio manastir Rmanj, Drvar, Petrovačku cestu, gdje su srpska djeca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bježala sa svog ognjišta, kao i Sitnicu kod Ribnika.
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