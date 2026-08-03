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Tri lava uginula od vrućine u zoološkom vrtu

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 14:02

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Лав лежу у трави
Foto: Pexels/Elize Bezuidenhout

Krajem jula, u zoološkom vrtu u Tokiju uginula su tri lava zbog, kako se sumnja, ekstremnih vrućina, saopštila je gradska uprava.

Tri uginula lava bila su dio grupe od ukupno 16 lavova u zoološkom vrtu Tama u gradu Hino, u zapadnom dijelu Tokija, prenosi Kjodo.

Kod uginulih životinja utvrđeni su teška dehidratacija i otkazivanje više organa.

Pošto su i ostali lavovi počeli da pokazuju znake bolesti, zoološki vrt je od 23. jula zatvorio prostor u kojem su boravili.

Prema navodima gradske uprave, kod dva lava su 18. jula primjećeni simptomi poput gubitka apetita, nakon čega je započeto liječenje.

Ubrzo su se simptomi pojavili i kod drugih životinja, pa je do 22. jula ukupno 10 lavova liječeno.

Osoblje zoološkog vrta pokušalo je da rashladi životinje ventilatorima i prskanjem vodom, uz primjenu lijekova, ali tri lava nisu uspela da se oporave i uginula su, navela je gradska uprava Tokija, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Lavovi

Zoološki vrt

životinja

vrućine

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