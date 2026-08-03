U Srpskoj i dalje visoke temperature: Sutra do 41 stepen

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U Republici Srpskoj se i sutra se sutra očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana južni vjetar.

Jutarnje temperature kretaće se od 13°S do 20°S, na jugu do 23°S, a po visoravnima i kotlinama na istoku i jugozapadu od 10°S, dok će maksimalna temperatura iznositi od 36°S do 41°S, u višim predjelima od 30°S, podaci su RHMZ zavoda. Temperature vazduha u 14 časova iznose: Han Pijesak 27, Drinić 33, Višegrad 34, Doboj 37, Čemerno 27, Mrkonjić Grad 33, Zvornik 34, Novi Grad 37, Sokolac 28, Rudo 33, Šipovo 34, Banjaluka 38, Kalinovik 29, Srebrenica 33, Trebinje 35, Bijeljina 38, Gacko 31, Foča 33, Ribnik 36, Prijedor 38, Kneževo 32, Bileća 34, Srbac 36 stepeni.

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