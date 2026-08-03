Ukupna ulaganja u zdravstvo u ovoj godini premašila 460 miliona KM

Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

U Republici Srpskoj su ove godine u zdravstvo iz budžeta uložena 193 miliona KM, dok su ukupna ulaganja u ovu oblast premašila 460 miliona KM, objavila je Vlada Republike Srpske.

Na "Instagram" nalogu Vlade Republike Srpske su kao najznačajniji projekti izdvojeni modernizacija bolnice u Foči, ulaganje u bolnice u Nevesinju i Gradišci, Kardiohirurgija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kao i Zavod za dijalizu i transplantaciju u Banjaluci. View this post on Instagram A post shared by Vlada Republike Srpske (@vlada_srpske)

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