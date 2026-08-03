Ukupna ulaganja u zdravstvo u ovoj godini premašila 460 miliona KM

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republici Srpskoj su ove godine u zdravstvo iz budžeta uložena 193 miliona KM, dok su ukupna ulaganja u ovu oblast premašila 460 miliona KM, objavila je Vlada Republike Srpske.
Na "Instagram" nalogu Vlade Republike Srpske su kao najznačajniji projekti izdvojeni modernizacija bolnice u Foči, ulaganje u bolnice u Nevesinju i Gradišci, Kardiohirurgija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kao i Zavod za dijalizu i transplantaciju u Banjaluci.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h1
Republika Srpska
3 h0
Društvo
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
10 h22
Najnovije
17
44
17
43
17
36
17
32
17
31
Trenutno na programu