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Ukupna ulaganja u zdravstvo u ovoj godini premašila 460 miliona KM

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 14:31

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доктор љекар медицина
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

U Republici Srpskoj su ove godine u zdravstvo iz budžeta uložena 193 miliona KM, dok su ukupna ulaganja u ovu oblast premašila 460 miliona KM, objavila je Vlada Republike Srpske.

Na "Instagram" nalogu Vlade Republike Srpske su kao najznačajniji projekti izdvojeni modernizacija bolnice u Foči, ulaganje u bolnice u Nevesinju i Gradišci, Kardiohirurgija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kao i Zavod za dijalizu i transplantaciju u Banjaluci.

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Vlada Republike Srpske

bolnica

ulaganja

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