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Karan-Kalabuhov: Srpska sa Ruskom Federacijom ima stratešku saradnju

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 14:12

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovim.

Karan je upoznao Kalabuhova o aktuelnim političkim i ekonomskim temama važnim za Republiku Srpsku.

Karan je istakao da Republika Srpska sa Ruskom Federacijom ima stratešku saradnju, zasnovanu na prijateljskim vezama između naših naroda, te izrazio uvjerenje da će ta saradnja nastaviti da se razvija i jača i u narodnom periodu.

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Tagovi :

Republika Srpska

Siniša Karan

Igor Kalabuhov

Rusija

Sastanak

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