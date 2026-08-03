Karan-Kalabuhov: Srpska sa Ruskom Federacijom ima stratešku saradnju

Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovim.

Karan je upoznao Kalabuhova o aktuelnim političkim i ekonomskim temama važnim za Republiku Srpsku. Karan je istakao da Republika Srpska sa Ruskom Federacijom ima stratešku saradnju, zasnovanu na prijateljskim vezama između naših naroda, te izrazio uvjerenje da će ta saradnja nastaviti da se razvija i jača i u narodnom periodu.

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