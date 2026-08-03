Novi kineski plan podsjeća na „Armagedon“: Asteroidi na meti nuklearnog oružja

Prema navodima lista, tim naučnika iz Kineskog istraživačkog instituta za raketnu tehniku u Pekingu radi na sistemu koji bi mogao da uništi velike asteroide koji predstavljaju potencijalnu prijetnju Zemlji.

Plan predviđa da metalna udarna sonda najprije udari u asteroid i probije duboku rupu, nakon čega bi druga svemirska letjelica u tu šupljinu spustila nuklearnu bombu koja bi eksplodirala unutar asteroida.

Prema procjenama naučnika, eksplozija snage tri megatone – što je približno ekvivalentno snazi 200 bombi bačenih na Hirošimu – mogla bi u potpunosti da uništi asteroid prečnika oko 100 metara. Ukoliko bi se nuklearna naprava postavila na dubini od 30 metara ispod površine, promjena brzine asteroida bila bi više nego tri puta veća nego u slučaju plitke eksplozije. Istraživači smatraju da je takav pristup znatno efikasniji za promjenu putanje opasnih nebeskih tijela.

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Saut Čajna Morning Post navodi da ovaj koncept podsjeća na zaplet američkog filma-katastrofe „Armagedon“ iz 1998. godine. Razlika je u tome što kineski naučnici predviđaju da cjelokupnu operaciju izvedu svemirski dronovi, što bi, po njihovom mišljenju, bilo tehnički jednostavnije i efikasnije od direktnog usmjeravanja nuklearne bombe ka asteroidu.

Ranije je naučni saradnik Instituta za kosmička istraživanja Ruske akademije nauka Natan Ejsmont izjavio da naučnici procjenjuju vjerovatnoću sudara asteroida 2024 YR4 sa Zemljom na svega 0,0017 odsto. Prema sadašnjim procjenama, ovaj asteroid će proći u blizini Zemlje 2032. godine.

(sputnik srbija)