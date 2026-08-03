Ovo je Haris Babić kojeg je usmrtio punac

U Sarajevu je sinoć ubijen 28-godišnji Haris Babić. Za ubistvo je osumnjičen njegov punac koji ga je usmrtio nožem nakon svađe.

Policija MUP-a Kantona Sarajevo saopštila je da su policijski službenici uhapsili M.K. (1979) iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio Babića.

Nakon prijave da je jedna osoba povrijeđena nožem, policajci su izlaskom na teren potvrdili navode iz prijave, a smrt povrijeđenog muškarca konstatovao je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS:

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je rukovodio uviđajem. Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a istraga o okolnostima ubistva je u toku.