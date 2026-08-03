Tuča na benzinskoj pumpi, muškarac završio na UKC Republike Srpske

Gradiška policija uhapsila je Đ.K. iz tog grada zbog sumnje da je na benzinskoj pumpi napao sugrađanina i nanio mu teške povrede.

Kako saznajemo sukobu je prethodila svađa tokom koje je Đ.K. šakom udario oštećenog, koji je udarca nezgodno pao i zadobio tešku povredu. Osumnjičenom Đ.K. na teret se stavlja da je počinio krivično djelo nanošenje teške tjelesne povrede.

„Navedeni se sumnjiči da je na benzinskoj pumpi u Gradišci, fizički napap oštećenog usljed čega je isti zadobio teške tjelesne povrede, te je prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na dalje liječenje“, saopštila je PU Gradiška.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, koje je naložio da se po kompletiranju predmeta protiv osumnjičenog dostavi izvještaj o počinjenom krivičom djelu.