Logo

Tuča na benzinskoj pumpi, muškarac završio na UKC Republike Srpske

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 13:15

Komentari:

0
Туча на бензинској пумпи, мушкарац завршио на УКЦ Републике Српске
Foto: ATV

Gradiška policija uhapsila je Đ.K. iz tog grada zbog sumnje da je na benzinskoj pumpi napao sugrađanina i nanio mu teške povrede.

Kako saznajemo sukobu je prethodila svađa tokom koje je Đ.K. šakom udario oštećenog, koji je udarca nezgodno pao i zadobio tešku povredu. Osumnjičenom Đ.K. na teret se stavlja da je počinio krivično djelo nanošenje teške tjelesne povrede.

„Navedeni se sumnjiči da je na benzinskoj pumpi u Gradišci, fizički napap oštećenog usljed čega je isti zadobio teške tjelesne povrede, te je prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na dalje liječenje“, saopštila je PU Gradiška.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, koje je naložio da se po kompletiranju predmeta protiv osumnjičenog dostavi izvještaj o počinjenom krivičom djelu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

Gradiška

teške tjelesne povrede

hapšenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Коста Пандуревић се огласио из болнице након пуцњаве

Hronika

Kosta Pandurević se oglasio iz bolnice nakon pucnjave

5 h

0
Трактор ради на њиви.

Hronika

Tragedija poslije ponoći: Sletio traktorom kod Prnjavora i poginuo

6 h

0
Марихуана у ауту, кокаин у огранизму: Ухапшено осам особа, међу њима и малољетник

Hronika

Marihuana u autu, kokain u ogranizmu: Uhapšeno osam osoba, među njima i maloljetnik

6 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Hronika

Vozač povrijeđen u slijetanju ”opela” kod Kneževa

6 h

0

  • Najnovije

17

43

Vučić: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

17

36

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

17

32

U Kantonu 10 potvrđena tri slučaja bruzeloze kod ljudi

17

31

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

17

28

Ključ dužeg života: Zašto naučnici sada preporučuju smanjen unos proteina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima