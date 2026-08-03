Tragedija poslije ponoći: Sletio traktorom kod Prnjavora i poginuo

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D.P. iz Prnjavora poginuo je u petak, pola sata poslije ponoći, u teškoj nesreći u mjestu Prosjek kod ovog grada.

Do nesreće je došlo kada je Prnjavorčanin sletio traktorom IMT sa puta. Hronika Marihuana u autu, kokain u ogranizmu: Uhapšeno osam osoba, među njima i maloljetnik "Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor, izvršili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode, koja se dogodila 31. jula oko 00,30 časova na lokalnom putu u mjestu Prosjek, grad Prnjavor", naveli su iz Policijske uprave Banjaluka, dodajući da je D.P. stradalo na mjestu događaja. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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