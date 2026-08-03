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Uhapšeni Banjalučani: Rasprava dovela do tuče

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 11:04

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Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче
Foto: ATV

Banjalučani D.M. i A.M. uhapšeni su nakon sukoba u kojem su jedan drugom nanijeli tjelesne povrede.

U PU Banjaluka navode da se sve odigralo u nedjelju oko 3.45 časova. Obojica su osumnjičeni da su počinili krivično djelo nanošenja tjelesnih povreda.

”Osumnjičeni su se, nakon verbalne rasprave, fizički sukobili. Ispitivanjem na prisustvo alkohola A.M. je utvrđeno 0,72 g/kg alkohola u organizmu, dok je D.M. odbio alkotest”, saopštila je PU Banjaluka.

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Tagovi :

Banjaluka

Tuča

Sukob

PU Banjaluka

hapšenje

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