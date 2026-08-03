Prijedorčanin zapucao na žurci, pa pogodio auto

Autor:ATV redakcija
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Prijedorčanin čiji su inicijali B.B. uhapšen je zbog sumnje da je tokom privatne proslave pucao iz pištolja u vazduh, pri čemu je zalutavši projektil pogodio i oštetio vjetrobransko staklo na parkiranom automobilu.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, slučaj je policiji prijavljen dan ranije, kada je vlasnik vozila zatekao oštećenu šoferšajbnu.
"Brzom reakcijom i operativnim radom na terenu, policijski službenici su došli do saznanja da se u vezu sa ovim incidentom može dovesti B.B. On je tokom privatne proslave upotrijebilo vatreno oružje i ispalio više hitaca u vazduh, a jedan od metaka završio je u vozilu oštećenog sugrađanina", navode u PU Prijedor.
Tokom kriminalističke obrade od osumnjičenog je oduzet pištolj.
Nakon kompletiranja i dokumentacije predmeta, protiv B.B. će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Izazivanje opšte opasnosti".
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