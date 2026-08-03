Još jedna tragedija u Srpskoj: Poginuo vozač Tiguana

Vozač Tiguana R.M. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče, 2. avgusta, desila u mjestu Izgori kod Gacka.

"Naime, policijski službenici su oko 16,40 časova zaprimili prijavu da se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke Tiguan, kojim je upravljalo lice inicijala R.M", saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

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O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.