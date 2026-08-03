Horor: Mrtav muškarac pronađen zavezan na tavanu

U beogradskom naselju Karaburma, na potkrovlju zgrade pronađeno je tijelo muškarca (73).

Prema prvim informacijama, sumnja se da je G. R. ubijen, na licu mjesta je dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji sa policijom obavlja uviđaj na licu mjesta.

Tijelo G. R. bilo je potpuno nago, a pronađen je vezanih ruku iza leđa pertlama, na dušeku od kreveta.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je nesrećni muškarac opljačkan, jer je nedavno prodao stan za 180.000 evra.

Tijelo je po nalogu tužioca poslato na Institut za sudsku medicinu, prenosi Kurir.