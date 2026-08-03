Hitno se oglasili meteorolozi: Termometri će divljati narednih dana

Autor:ATV redakcija
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Toplotni talas u Republici Srpskoj trajaće do 10. avgusta, uz temperaturu vazduha i do 42 stepena Celzijusova, pa su građani pozvani na oprez, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Izdato je upozorenje na vrhunac toplotnog talasa, a očekuje se dalji porast temperature i vrlo toplo vrijeme.
Prema podacima ovog zavoda, danas će u Republici Srpskoj biti od 35 do 40 stepeni Celzijusovih.
Od sutra do četvrtka, 6. avgusta, očekuju se i do 42 stepena Celzijusova.
Od petka do ponedjeljka, 7. do 10. avgusta, prognozirana je maksimalna temperatura vazduha od 32 do 39 stepeni Celzijusovih.
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