Hitno se oglasili meteorolozi: Termometri će divljati narednih dana

Toplotni talas u Republici Srpskoj trajaće do 10. avgusta, uz temperaturu vazduha i do 42 stepena Celzijusova, pa su građani pozvani na oprez, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izdato je upozorenje na vrhunac toplotnog talasa, a očekuje se dalji porast temperature i vrlo toplo vrijeme.

Prema podacima ovog zavoda, danas će u Republici Srpskoj biti od 35 do 40 stepeni Celzijusovih.

Od sutra do četvrtka, 6. avgusta, očekuju se i do 42 stepena Celzijusova.

Od petka do ponedjeljka, 7. do 10. avgusta, prognozirana je maksimalna temperatura vazduha od 32 do 39 stepeni Celzijusovih.