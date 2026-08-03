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Deformisana: Mađarica pokazala lice nakon šamaranja u Beogradu

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 11:21

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Шина Батори деформисана након шамарања у Београду
Foto: Screenshot

Nakon što je završeno takmičenje u šamaranju, Šina Batori je na društvenoj mreži Instagram pokazala kako izgleda njeno lice.

Zbog pravila takmičenja u kojem su obje takmičarke po pet puta udarile protivnicu, Montes je promijenila lični opis jedne od najatraktivnijih takmičarki u ovom sportu.

Mađaricu bi nakon udaraca po licu rijetko ko prepoznao.

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Lijeva strana njenog lica potpuno je otekla, jer je po toj strani lica dobijala udarce koji nisu nimalo prijatni - iako je Batori uspjela da ostane na nogama i meč izgubi tek nakon odluke sudija.

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Tagovi :

Šamaranje

Takmičenje u šamaranju

Šina Batori

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