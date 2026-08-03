Deformisana: Mađarica pokazala lice nakon šamaranja u Beogradu

Nakon što je završeno takmičenje u šamaranju, Šina Batori je na društvenoj mreži Instagram pokazala kako izgleda njeno lice.

Zbog pravila takmičenja u kojem su obje takmičarke po pet puta udarile protivnicu, Montes je promijenila lični opis jedne od najatraktivnijih takmičarki u ovom sportu.

Mađaricu bi nakon udaraca po licu rijetko ko prepoznao.

Svijet "EU ne namjerava da primi Ukrajinu, koriste narod kao 'topovsko meso'"

Lijeva strana njenog lica potpuno je otekla, jer je po toj strani lica dobijala udarce koji nisu nimalo prijatni - iako je Batori uspjela da ostane na nogama i meč izgubi tek nakon odluke sudija.