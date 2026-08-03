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Preminula mlada atletičarka Nataša

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 10:12

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Преминула млада атлетичарка Наташа
Foto: Pixabay

U 22. godini preminula je mlada australijska atletičarka Nataša Vord, potvrdili su Atletski savez Novog Južnog Velsa i Atletski klub distrikta Saterlend

Bolna vijest potresla je Australiju, ali i čitav svijet nakon vijesti da je preminula mlada atletičarka Nataša Vord, koja je imala 21. godinu. Pojedinosti o uzroku smrti za sada nisu saopšteni, a emotivnim saopštenjem se oglasio Atletski klub Saterlend.

"Osim dostignuća na stazi, Nataša je bila veoma voljena članica naše zajednice. Njena dobrota i radost dotakle su svakoga ko je imao sreću da je poznaje, a njen zarazni osmijeh i topla ličnost ostavili su trajni trag u australijskoj atletici. Natašin entuzijazam i odlučnost bili su inspiracija njenim partnerima na treninzima. Naše misli su uz Natašinu porodicu, prijatelje i sve koji su imali privilegiju da je poznaju. Počivaj u miru, Nataša", navodi se u saopštenju.

Vord se uspješno takmičila u disciplinama 400, 800 i 1.500 metara. Na nedavnom prvenstvu Australije imala je priliku da dijeli stazu sa zvijezdama tamošnje atletike, poput Morgan Mičel i Klaudije Holingsvort.

Rano je skrenula pažnju na svoj talenat, osvojivši medalju na 1.500 metara na školskom šampionatu Novog Južnog Velsa. Dobre rezultate nastavila je da niže i tokom studija, na Univerzitetskom prvenstvu Australije 2023. godine okitila se odličjem na 1.500 metara, dok je u aprilu ove godine stigla i do nacionalne bronze u trci na 800 metara, prenosi Sportinjo.

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Preminula atletičarka

Sportski rekordi

Nataša Vord

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