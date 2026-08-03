Imate dvije nove gume? Mnogi ih postavljaju pogrešno - posljedice mogu biti opasne

Kada mijenjaju samo dvije gume, mnogi vozači vjeruju da novi par treba postaviti naprijed, posebno ako automobil ima prednji pogon.

Obrazloženje djeluje logično – prednji točkovi upravljaju vozilom, prenose snagu motora i podnose veliki dio opterećenja prilikom kočenja.

Ipak, stručnjaci preporučuju suprotno: ako se mijenjaju samo dvije gume, novi par bi trebalo postaviti na zadnju osovinu. Razlog nije pogon, već stabilnost automobila, naročito tokom vožnje po mokrom i klizavom kolovozu.

Zašto baš pozadi?

Nove gume imaju dublju šaru, bolje odvode vodu i pružaju sigurnije prianjanje od djelimično istrošenih. Kada su postavljene pozadi, smanjuju mogućnost da zadnji dio automobila izgubi kontakt sa podlogom i počne nekontrolisano da proklizava.

Gubitak prianjanja na zadnjoj osovini može da dovede do zanošenja ili okretanja vozila, posebno u krivini, pri naglom mijenjanju pravca ili tokom vožnje po kiši. Takva situacija nastaje brzo i prosječnom vozaču često je teško da je ispravi pravilnom reakcijom volana.

Zbog toga i Mišlen i Bridžston preporučuju da se dvije nove gume, bez obzira na vrstu pogona, postave na zadnju osovinu.

Važi za svaki pogon

Vozači automobila sa prednjim pogonom često insistiraju da bolje gume budu naprijed. To može da poboljša vuču prednjih točkova, ali istovremeno stvara veću razliku u prianjanju između dvije osovine.

Ako prednje gume dobro drže podlogu, dok istrošenije zadnje izgube prianjanje, automobil može iznenada da zanese zadnji kraj. Upravo zbog toga prednost se daje stabilnosti zadnje osovine, bez obzira na to da li vozilo ima prednji ili zadnji pogon.

Kada se istrošenije gume nalaze naprijed, automobil na klizavom kolovozu može da počne da „širi“ putanju u krivini. Vozač tada uglavnom ranije osjeti da prednji kraj slabije reaguje i može da smanji brzinu. Zanošenje zadnjeg dijela obično je naglije, pa zahtijeva bržu i precizniju reakciju.

Najsigurnije su četiri

Zamena samo dvije gume prihvatljiva je ukoliko je preostali par i dalje u dobrom stanju, odgovarajuće dimenzije i kompatibilan sa novim. Ipak, najsigurnije rješenje je istovremena zamjena sve četiri gume.

Kada su sve četiri istog modela i imaju približno jednaku dubinu šare, automobil se ujednačenije ponaša prilikom kočenja, skretanja i nagle promjene pravca.

Zamjena guma

Poseban oprez potreban je kod vozila sa pogonom na svim točkovima. Veća razlika u istrošenosti, dimenzijama ili obimu guma može dodatno da optereti pogonski sistem. Zato prije zamjene treba provjeriti uputstvo proizvođača vozila ili se posavjetovati sa vulkanizerom.

Mijenjaju se u paru

Zamjena samo jedne gume preporučuje se jedino kada nova u najvećoj mogućoj mjeri odgovara preostaloj gumi na istoj osovini. Potrebno je obratiti pažnju na model, dimenzije, nosivost, brzinski indeks i dubinu šare.

Različite gume na istoj osovini mogu nejednako da reaguju prilikom kočenja, prolaska kroz vodu ili iznenadnog skretanja. Zbog toga ponašanje automobila može postati nepredvidivo upravo u situacijama kada je sigurno prianjanje najpotrebnije, prenosi Kurir.