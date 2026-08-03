Bakšiš je u ovoj zemlji uvreda: Konobari ga sami vraćaju

Dok je u mnogim zemljama ostavljanje bakšiša u restoranima i kafićima uobičajen način iskazivanja zahvalnosti za dobru uslugu, u Japanu takav gest može izazvati potpuno suprotan efekat.

U ovoj azijskoj zemlji ostavljanje novca nakon obroka smatra se nepristojnim, pa čak i uvredljivim.

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Pravila o bakšišu razlikuju se širom svijeta. U Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Danskoj i Švedskoj uobičajeno je ostaviti oko deset odsto iznosa računa, dok se u Francuskoj, Italiji i Španiji najčešće ostavlja oko pet odsto. U Sjedinjenim Američkim Državama bakšiš je gotovo obavezan i često iznosi između 15 i 20 odsto, bez obzira na kvalitet usluge.

Međutim, u Japanu važe potpuno drugačija pravila.

Prema pisanju BBC-ja, na koje se poziva turistička agencija InsideJapan Tours, Japanci pružanje kvalitetne usluge smatraju sastavnim dijelom svog posla, zbog čega dodatni novac nije očekivan niti poželjan.

“Bez obzira na upozorenja da se bakšiš u Japanu ne ostavlja, neki turisti i dalje insistiraju da novcem pokažu zahvalnost, ali to jednostavno ne funkcioniše”, rekao je Džejms Mundi iz agencije InsideJapan Tours za BBC.

On navodi da nije rijetkost vidjeti konobara kako istrči iz restorana i potrči za gostom kako bi mu vratio novac koji je ostavio na stolu.

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Razlog za takvu reakciju leži u japanskoj kulturi, u kojoj se kvalitetna usluga podrazumijeva i predstavlja pitanje profesionalnog ponosa, a ne način da se zaradi dodatni novac.

Umjesto bakšiša, mnogo više se cijeni iskrena zahvalnost. Jednostavno “oishikatta”, što znači “bilo je ukusno”, ili “gochisōsama deshita”, izraz kojim se zahvaljuje na pripremljenom obroku, smatraju se mnogo prikladnijim načinom da gost pokaže zadovoljstvo. Uz ljubazan naklon, takve riječi imaju mnogo veću vrijednost od novca.

I japanska svakodnevica razlikuje se od one na koju su mnogi turisti navikli. U ovoj zemlji nije uobičajeno jesti u hodu, razgovarati glasno mobilnim telefonom u javnom prevozu niti glasno ispuhivati nos u društvu, jer se poseban naglasak stavlja na poštovanje drugih i očuvanje javnog reda.

Ipak, postoji jedan izuzetak.

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U tradicionalnim japanskim gostionicama, poznatim kao ryokani, gosti mogu ostaviti bakšiš zaposlenom koji brine o njihovom smještaju i posluživanju hrane, ali ni tada novac ne predaju direktno. Kako navodi BBC, on se stavlja u posebnu kovertu i diskretno ostavlja kao znak zahvalnosti za izuzetnu uslugu.

Za putnike koji prvi put dolaze u Japan ovo pravilo često predstavlja jedno od najvećih kulturnih iznenađenja. Ono što je u većem dijelu svijeta znak lijepog ponašanja, u Zemlji izlazećeg sunca može biti shvaćeno kao poruka da zaposleni nije dovoljno plaćen ili da svoj posao ne obavlja iz profesionalne odgovornosti.