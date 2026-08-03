Čovjek iznenada umro, nešto ga je ubolo: Misteriozna smrt u Sloveniji

Autor:ATV redakcija
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Tokom izvođenja radova na auto-putu na području Kranja u Sloveniji, život je izgubio 43-godišnji radnik nakon što ga je, prema prvim informacijama, nešto ubolo, a potom je izgubio svijest.
Policija u Kranju obaviještena je u subotu nešto poslije 23 časa o nesreći na radu. Prema navodima, muškarcu je tokom obavljanja radnih zadataka iznenada pozlilo nakon uboda, nakon čega je izgubio svijest, piše portal 24ur.
Njegove kolege su odmah pozvale Hitnu pomoć i započele reanimaciju. Po dolasku medicinske ekipe, postupak oživljavanja je nastavljen, ali uprkos velikim naporima, radniku nije bilo spasa.
Nadležni su naložili sanitarnu obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok smrti. Policija je slučaj evidentirala, a o događaju će biti obavješteno nadležno državno tužilaštvo.
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