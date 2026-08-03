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Vučić: Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore Republika Srpska

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ATV redakcija
03.08.2026 12:04

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Вучић у Шипову
Foto: Srna

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore ni naziv Republika Srpska.

Vučić je tokom posjete Šipovu sa predsjednikom Miloradom Dodikom upitao zbog čega je toliko teško da se izgovori Republika Srpska?

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"Mogu slobodno reći da 10, 15 najvažnijih bošnjačkih političara nikad nije izgovorilo Republika Srpska, a vode računa o svakom glasu koje ja izgovorim. Ja nemam nikakav problema da kažem Bosna i Hercegovina", naglasio je Vučić.

On je novinarima rekao da je Srbija posvećena miru i stabilnosti jer se tada najviše razvija, prenosi "Srna".

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Aleksandar Vučić

Šipovo

Bosna i Hercegovina

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