Vučić: Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore Republika Srpska

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore ni naziv Republika Srpska.
Vučić je tokom posjete Šipovu sa predsjednikom Miloradom Dodikom upitao zbog čega je toliko teško da se izgovori Republika Srpska?
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"Mogu slobodno reći da 10, 15 najvažnijih bošnjačkih političara nikad nije izgovorilo Republika Srpska, a vode računa o svakom glasu koje ja izgovorim. Ja nemam nikakav problema da kažem Bosna i Hercegovina", naglasio je Vučić.
On je novinarima rekao da je Srbija posvećena miru i stabilnosti jer se tada najviše razvija, prenosi "Srna".
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