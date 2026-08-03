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Nakon udesa uhapšeni vozači iz Čelinca i Kotor Varoša, naduvali preko dva promila

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 11:14

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Након удеса ухапшени возачи из Челинца и Котор Вароша, надували преко два промила
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je B.R. iz Čelinca i B.J. iz Kotor Varoša jer su pijani za volanom učestvovali u dvije odvojene saobraćajne nezgode.

U PU Banjaluka navode da je B.J. uhapšen juče oko 22.40 časova, nakon što je sa automobilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi. Alkotestiranjem kod B.J. je utvrđeno prisustvo od 2,37 g/kg alkohola u organizmu.

Drugi vozač uhapšen je nakon nezgode koja se 31. jula dogodila u Čelincu. Alkotestom njemu je izmjereno 2,85 g/kg alkohola u organizmu.

”Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaje na licu mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci”, saopštila je PU Banjaluka.

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pijani vozač

hapšenje

Čelinac

Kotor Varoš

PU Banjaluka

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