Nakon udesa uhapšeni vozači iz Čelinca i Kotor Varoša, naduvali preko dva promila

Banjalučka policija uhapsila je B.R. iz Čelinca i B.J. iz Kotor Varoša jer su pijani za volanom učestvovali u dvije odvojene saobraćajne nezgode.

U PU Banjaluka navode da je B.J. uhapšen juče oko 22.40 časova, nakon što je sa automobilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi. Alkotestiranjem kod B.J. je utvrđeno prisustvo od 2,37 g/kg alkohola u organizmu.

Drugi vozač uhapšen je nakon nezgode koja se 31. jula dogodila u Čelincu. Alkotestom njemu je izmjereno 2,85 g/kg alkohola u organizmu.

”Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaje na licu mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci”, saopštila je PU Banjaluka.