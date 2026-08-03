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Prijedorčanin uhvaćen tokom šumske krađe, posjekao 16 hrastova

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 10:38

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Дрвосјеча, моторка, сјеча дрва
Foto: Pexels/Photo by Zaid Ahmed

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 31.07.2026. godine oko 03,00 časa postupili po prijavi da je od strane nepoznatog lica u toku sječa drvnih sortimenata u šumskoj parceli privatnog vlasništva na području Ljubije.

Postupajući po prijavi policijski službenici su na licu mjesta zatekli lice M.M. iz Prijedora i isto lišili slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Šumska krađa". Preduzetim mjerama i radnjama utvrđeno je da je osumnjičeni izvršio bespravnu sječu 16 hrastovih stabala.

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U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se protiv M.M. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo.

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Tagovi :

Krađa

Krađa šume

Prijedor

Policija

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