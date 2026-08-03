Udes u Banjaluci, povrijeđen motociklista

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je prijavljena saobraćajna nesreća kod Lesnine.
Prema nezvaničnim informacijama povrijeđen je motorista.
Nesreća se dogodila oko 9.30.
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Tačne okolnosti i odgovornost biće utvrđene nakon uviđaja, piše "Srpska info".
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