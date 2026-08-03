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Udes u Banjaluci, povrijeđen motociklista

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 10:08

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U Banjaluci je prijavljena saobraćajna nesreća kod Lesnine.

Prema nezvaničnim informacijama povrijeđen je motorista.

Nesreća se dogodila oko 9.30.

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Tačne okolnosti i odgovornost biće utvrđene nakon uviđaja, piše "Srpska info".

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Saobraćajna nesreća

udes

nesreća

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