Udes u Banjaluci, povrijeđen motociklista

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U Banjaluci je prijavljena saobraćajna nesreća kod Lesnine.

Prema nezvaničnim informacijama povrijeđen je motorista. Nesreća se dogodila oko 9.30. Hronika Još jedna tragedija u Srpskoj: Poginuo vozač Tiguana Tačne okolnosti i odgovornost biće utvrđene nakon uviđaja, piše "Srpska info".

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