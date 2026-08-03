Sudar voza i automobila u BiH: Povrijeđena jedna osoba

U nedjeljnim poslijepodnevnim satima došlo je do teške nesreće u mjestu Dobrinje kod Visokog, gdje je putnički voz udario u automobil.

Nesreća se dogodila oko 17:50 sati na pružnom prelazu kada je putnički voz, koji je saobraćao na relaciji Sarajevo – Maglaj, naletio na automobil. U sudaru je povrijeđena jedna ženska osoba.

Sve okolnosti potvrdio je dežurni službenik u Operativnom centru Ministarstva unutarnjih poslova ZDK.

Hronika Oglasila se policija o ranjavanju Pandurevića: Raspisana potraga za Ždralom

Jedna ženska osoba prevezena je u Kantonalnu bolnicu Zenica radi pružanja ljekarske pomoći, a stepen njenih povreda za sada još nije utvrđen. Na vozilu i pružnoj infrastrukturi nastala je znatna materijalna šteta, naveli su iz MUP-a ZDK.

Nakon obavljenog uviđaja i uklanjanja vozila s pruge, saobraćaj na toj dionici željezničke pruge te na lokalnoj cesti Visoko – Dobrinje u potpunosti je normalizovan oko 20:30 sati.