Logo

Sudar voza i automobila u BiH: Povrijeđena jedna osoba

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 09:12

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

U nedjeljnim poslijepodnevnim satima došlo je do teške nesreće u mjestu Dobrinje kod Visokog, gdje je putnički voz udario u automobil.

Nesreća se dogodila oko 17:50 sati na pružnom prelazu kada je putnički voz, koji je saobraćao na relaciji Sarajevo – Maglaj, naletio na automobil. U sudaru je povrijeđena jedna ženska osoba.

Sve okolnosti potvrdio je dežurni službenik u Operativnom centru Ministarstva unutarnjih poslova ZDK.

Ђорђе Ждрале Коста Пандуревић

Hronika

Oglasila se policija o ranjavanju Pandurevića: Raspisana potraga za Ždralom

Jedna ženska osoba prevezena je u Kantonalnu bolnicu Zenica radi pružanja ljekarske pomoći, a stepen njenih povreda za sada još nije utvrđen. Na vozilu i pružnoj infrastrukturi nastala je znatna materijalna šteta, naveli su iz MUP-a ZDK.

Nakon obavljenog uviđaja i uklanjanja vozila s pruge, saobraćaj na toj dionici željezničke pruge te na lokalnoj cesti Visoko – Dobrinje u potpunosti je normalizovan oko 20:30 sati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

Visoko

sudar

povrijeđena žena

Komentari (0)

Pročitajte više

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Ubistvo u BiH, uhapšen muškarac

3 h

0
Воз на прузи.

Srbija

U naletu voza jedna osoba izgubila život

3 h

0
Милан Гуровић спасио човјека из запаљеног аута

Košarka

Milan Gurović spasio čovjeka iz zapaljenog auta

3 h

0
Требињски ватрогасци изашли на терен да гасе пожар код Љубиња.

Gradovi i opštine

Teška noć iza trebinjskih vatrogasaca: Najkritičnije bilo u Biogradu

3 h

0

Više iz rubrike

Огласила се полиција о рањавању Пандуревића: Расписана потрага за Ждралом

Hronika

Oglasila se policija o ranjavanju Pandurevića: Raspisana potraga za Ždralom

3 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Ubistvo u BiH, uhapšen muškarac

3 h

0
Тужилаштво БиХ

Hronika

Roske, Krečo, Saša Kovačević i misteriozna Banjalučanka pod lupom Tužilaštva

3 h

0
Пандуревић стабилно након пуцњаве

Hronika

Pandurević stabilno nakon pucnjave

14 h

0

  • Najnovije

12

14

Prenos: Obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“

12

07

Dodik: Nema bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa

12

04

Vučić: Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore Republika Srpska

12

02

Zbog ovih grešaka biljke neće preživjeti velike vrućine: Izbjegnite ih

12

00

Otišao u Njemačku po bolji život, pa zakukao: Ostane mi samo 400 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima