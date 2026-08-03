Roske, Krečo, Saša Kovačević i misteriozna Banjalučanka pod lupom Tužilaštva

Žena nastanjena u Banjaluci, čije ime nije saopšteno, našla se u optužnici protiv grupe muškaraca koje terete za šverc velikih količina droge, u predmetu "Ira", a u kojem su korišteni dokazi iz kriptovanih aplikacija Skaj i Anom.

Ona se pojavljuje u dijelu optužnice gdje se spominje preuzimanje oko 5.000 KM zarađenih rasturanjem droge, a taj novac je na kraju prebačen organizatoru optužene narko-grupe i njegovom saradniku.

Društvo Budite spremni: Cijela BiH pod upozorenjem, ne samo danas

Tužilaštvo BiH je, podsjetimo, u ovom predmetu nedavno podiglo optužnicu, a većina optuženih je, kako je saopšteno, sa područja Bijeljine i okoline i koristili su kriptovane aplikacije Skaj i Anom.

"Djelovali su u vezi sa pripadnicima drugih grupa ili njima poznatim osobama na području Srbije, Holandije, Španije i drugih država te su planirali, pripremali i prometovali droge, bavili se međunarodnom prodajom i prenosom droge, te posredovali u međunarodnoj prodaji i kupovini većih količina kokaina i marihuane", rekli su iz Tužilaštva BiH.

Sud je potvrdio optužnicu protiv njih šest i svi su ranije osuđivani, a to su Mile Rosić (48), zvani Roske, Željko Radovanović (53), zvani Krečo, Igor Vilotić (47), zvani Giga, Goran Radić (49), zvani Krtova, Samir Alagić (60), zvani Alaga, i Mile Ilić (41).

Zdravlje Zbog čega je bitno doručkovati prije 11 časova: Važno za sve koji vode računa o zdravlju

Pod lupom istražilaca su još četvorica osumnjičenih, a u pitanju su Saša Kovačević (48), Duško Bojić (61), zvani Dule, Anđelko Đokić (56), zvani Anđelo i Kristal, i Jovan Savić (69) zaposlen kao sudija Osnovnog suda u Bijeljini, s tim što je Sud BiH predmet protiv ove četvorke ustupio nadležnim entitetskim tužilaštvima i sudovima.

Kako je nastala grupa

U optužnici je navedeno da je od sredine 2020. godine do jula 2021. godine Mile Rosić organizovao grupu za organizovani kriminal, kojoj su kao pripadnici svjesno i dobrovoljno pristupili Igor Vilotić, Goran Radić, Samir Alagić i druge njima poznate osobe iz BiH i drugih država.

"Cilj je bio da organizator i pripadnici grupe međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, kao i povezivanjem i dogovaranjem sa pripadnicima drugih grupa ili njima poznatim osobama koje su djelovale na području Srbije, Holandije, Španije i drugih država, vrše krivična djela", piše u optužnici.

Region Tijelo muškarca pronađeno u moru kod Budve

Rosić je, dodaje se, u dogovoru sa pripadnicima grupe donosio odluke o djelovanju te podjeli "plijena", odnosno zarade. Članovi grupe, dodaje se, radili su po njegovim naredbama.

Organizator i veći broj pripadnika grupe su, dodaje se, koristili, za međusobnu komunikaciju, posebno podešene mobilne telefone sa instaliranim aplikacijama Anom ili Skaj, namijenjenim za ostvarivanje zaštićene, kriptovane komunikacije.

"Rosić je pojedinim pripadnicima grupe nabavljao, a potom i dostavljao telefone sa instaliranom aplikacijom Anom", navedeno je u optužnici.

Kokain iz Kolumbije

Rosić je, naglašeno je, sam ili po prethodnom dogovoru sa Igorom Vilotićem kupovao ili posredovao u kupovini kokaina na području Holandije, od pola ili jedan kilogram, sa oznakom o porijeklu droge "Kolumbija", ali i marihuane.

"Zatim je Mile Rosić, zajedno sa Igorom Vilotićem i drugim licima, organizovao međunarodni prevoz ovih droga iz Nizozemske na teritoriju Njemačke, gdje bi jedno lice, po uputstvima Mileta Rosića, preuzimalo i dalje prodavao narkotike", istaknuto je u optužnici.

Region Komunalci sa plaže sklonili peškire i ležaljke: Jedni im zahvalni, drugi ih kritikuju

Za transport su, kako je otkriveno, korištena i vozila sa ugrađenim posebnim prostorima za skrivanje droge, tzv. štekovima.

"Rosić je, prethodno se dogovarajući sa Igorom Vilotićem, organizovao i međunarodni prevoz te izvoz oružja sa teritorije BiH i posredovanje u prometu oružja na teritoriji Njemačke", ističe se u optužnici.

Precizirano je da su po njegovim uputstvima Igor Vilotić, Samir Alagić i druga njima poznata lica nabavljali i kupovali oružje na teritoriji BiH, a sve radi dalje prodaje u Njemačkoj, Srbiji i drugim državama.

Uloga kamiondžije

"Igor Vilotić je po uputstvima Mileta Rosića angažovao Gorana Radića, kao vozača kamiona i druga njima poznata lica, za međunarodni prevoz i izvoz oružja u Njemačku", precizirano je u optužnici.

Jednom prilikom, kako je istaknuto, Rosić je dogovorio sa dva lica da pola kilograma kokaina iz Holandije isporuče u Njemačku, gdje je droga i prodata.

Angažovan je, dodaje se, nakon toga jedan muškarac koji je preuzeo novac od prodaje, uključujući i dio novca od prodaje droge za Mileta Rosića i Igora Vilotića.

Gradovi i opštine Ilindan proslavili uz baterijske lampe: Povratničko selo 35 godina bez struje

"Nakon što je taj muškarac preuzeo novac od prodaje droge, Mile Rosić je s njim dogovorio da dio novca od prodaje za sebe i Igora Vilotića preuzme kod žene (ime joj nije navedeno) nastanjene u Banjaluci. Rosić je angažovao jednog muškarca da preuzme 2.500 evra, što je ovaj 31. marta 2021. godine i učinio preuzevši 2.500 evra, da bi potom 1. aprila 2021. Vilotić, po dogovoru i uputstvima Mileta Rosića, preuzeo taj novac u Aleksandrovcu, kod Gradiške, koji su Mile Rosić i Igor Vilotić dalje međusobno podijelili na njima poznat način", naglašeno je u optužnici.

Detaljna uloga misteriozne Banjalučanke, međutim, nije razjašnjena i očekuje se da će sve biti mnogo jasnije u predstojećem suđenju u ovom slučaju.

(Nezavisne)