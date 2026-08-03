Logo

Iskustvo nije potrebno, traži se više od 1.100 radnika

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 10:13

Komentari:

0
Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Lidl Bosna i Hercegovina pokrenuo je najveći talas zapošljavanja do sada, u kojem traži više od 1.125 radnika u logistici i prodaji.

Konkursi obuhvataju 21 grad i opštinu, među kojima su Banjaluka, Laktaši i Gradiška, a iskustvo u trgovini nije obavezno.

Ruža

Ostali sportovi

Preminula mlada atletičarka Nataša

Prijave za 125 skladišnih radnika u logističkom centru u Lepenici otvorene su od 1. avgusta do 6. septembra. Drugi konkurs, za više od 1.000 prodavača, trajaće od 15. avgusta do 30. septembra.

Posao u 21 gradu i opštini

Radnici u prodaji biće traženi u Banjaluci, Laktašima, Gradišci, Doboju, Modriči, Bijeljini, Brčkom, Sarajevu, Mostaru, Zenici, Bihaću i još deset gradova i opština.

Početak rada zavisiće od dinamike otvaranja prodavnica, a novozaposleni će prethodno proći obuku. Lidl još nije objavio kada će prve prodavnice u BiH početi da rade.

Гужва на путу Коњиц Јабланица

Društvo

Kolona automobila duža od 10 kilometara u ovom dijelu BiH

"Pokrenuli smo naš najveći, ali ne i posljednji talas zapošljavanja", rekao je Faruk Kovač, rukovodilac sektora korporativnih poslova Lidla BiH.

Kompanija trenutno ima oko 400 zaposlenih, a novim konkursima planira da tim proširi za više od hiljadu ljudi.

Iskustvo nije obavezno

Zaposleni u prodavnicama obavljaće različite poslove, od rada na kasi i u pekari do slaganja robe i usluživanja kupaca. Potrebne su završena srednja škola, motivacija i spremnost za učenje.

Полиција Републике Српске

Hronika

Udes u Banjaluci, povrijeđen motociklista

Iz kompanije navode da radnicima nude dva slobodna dana sedmično, plaćen prekovremeni rad i platu iznad tržišnog prosjeka, ali konkretni iznosi nisu objavljeni, prenosi "Kliks".

Prijave se podnose putem Lidlove stranice za zapošljavanje, dok će datum početka rada prodavnica biti saopšten naknadno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lidl

posao

Radnici

Komentari (0)

Više iz rubrike

Жена у шопингу, носи кресе преко рамена,

Ekonomija

Slavne luksuzne prodavnice zjape prazne: Pad prodaje pogodio modne gigante

1 d

0
Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду

Ekonomija

Žele da sačuvaju stručnjake: Evo šta tehnološki gigant nudi da radnici ne odu

1 d

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Rastu cijene nafte zbog novih tenzija između SAD i Irana

2 d

0
Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

Ekonomija

Ko ne može kupiti, kilogram djeci džabe: Koliko sada košta pečenje

2 d

0

  • Najnovije

12

07

Dodik: Nema bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa

12

04

Vučić: Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore Republika Srpska

12

02

Zbog ovih grešaka biljke neće preživjeti velike vrućine: Izbjegnite ih

12

00

Otišao u Njemačku po bolji život, pa zakukao: Ostane mi samo 400 evra

11

59

Od 7. avgusta pare padaju s neba: Dva znaka konačno pune novčanike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima